Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a également précisé ce weekend a Fox News que l'accord était quasiment finalisé : « Tous ces détails ont déjà été convenus, il ne nous reste plus qu’à signer cet accord et cela se produira, je le prévois, dans les prochains jours. » Si tel était le cas, six des sept sièges de l'administration TikTok deviendraient américains. En plus d'Oracle et de Dell, le fonds américain de capital-risque Andreessen Horowitz et la société de capital-investissement Silver Lake Management seraient aussi de la partie.