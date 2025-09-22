Le rachat de TikTok semble (enfin) sur le point de se concrétiser. Si Oracle ou encore Dell pourraient figurer parmi les investisseurs, il semblerait que Fox Corp soit également intéressé.
Après avoir reporté plusieurs fois la vente de TikTok et annoncé en juin dernier que le réseau social trouverait un acquéreur américain dans un délai de 2 semaines, Trump devait s'entretenir vendredi dernier avec Xi Jinping afin de finaliser un accord. Si un consortium d'entreprises, dont Oracle, pourrait bien reprendre bientôt les rênes de TikTok, le président américain a aussi révélé le nom de nouveaux investisseurs potentiels.
Fox Corp intéressé par la reprise de TikTok
Le 19 septembre, Trump a déclaré que Xi Jinping était en faveur de l'accord de revente du réseau social TikTok. La plateforme avait, dans la foulée, fait paraître une brève annonce pour remercier les deux dirigeants de « leurs efforts visant à préserver TikTok aux États-Unis ». Elle s'engageait également à « respecter la législation en vigueur pour garantir que TikTok reste accessible aux utilisateurs américains via TikTok US. »
Dimanche, le président américain a expliqué au média conservateur Fox News, qu'un groupe d'investisseurs composé notamment de Larry Ellison, président exécutif d'Oracle, et de Michael Dell, PDG de Dell Technologies, était prêt à racheter TikTok et à garantir son contrôle américain. Trump en a aussi profité pour mentionner deux autres noms : Rupert Murdoch et son fils, Lachlan, PDG de Fox Corp, l'organisation à laquelle appartient Fox News.
Un accord conclu… mais pas encore signé
Pour l'heure, il est impossible de savoir si les investissements seront faits à titre personnel ou au nom des entreprises. Mais il est fort à parier qu'une influence conservatrice pourrait avoir des conséquences importantes sur le positionnement éditorial et la modération de TikTok.
Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a également précisé ce weekend a Fox News que l'accord était quasiment finalisé : « Tous ces détails ont déjà été convenus, il ne nous reste plus qu’à signer cet accord et cela se produira, je le prévois, dans les prochains jours. » Si tel était le cas, six des sept sièges de l'administration TikTok deviendraient américains. En plus d'Oracle et de Dell, le fonds américain de capital-risque Andreessen Horowitz et la société de capital-investissement Silver Lake Management seraient aussi de la partie.
C'est donc peut-être la fin de l'arlésienne pour le réseau social TikTok mais il faudra patienter encore un peu pour en être sûr.