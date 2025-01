Alors, TikTok sera-t-il interdit à la fin de la semaine aux États-Unis ? De plus en plus d'Américains y croient, ce qui entraîne à la fois une migration vers l'application chinoise RedNote, mais aussi des propositions de rachats de TikTok US. On a ainsi entendu parler d'un éventuel projet porté par l'inénarrable Elon Musk, avec une valorisation estimée à environ 40 milliards de dollars. Mais le fantasque milliardaire ne serait pas le seul en lice !