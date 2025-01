TikTok hors du jeu, beaucoup s'attendent à voir Instagram et ses Reels tirer son épingle du jeu pour récupérer les utilisateurs orphelins. Or, il semble que ce scénario ne soit pas aussi sûr que ce l'on croyait. Car comme le note TechCrunch, de nombreux utilisateurs de TikTok se transvasent actuellement sur RedNote (XiaoHongShu), une autre application chinoise.

Vieille de plus d'une décennie, et très utilisée par les Chinois, celle-ci offre de nombreux services comme des possibilités de shopping, ou bien une plateforme similaire à celle de TikTok proposant des vidéos courtes. Des influenceurs installés sur TikTok conseillent ainsi à leurs abonnés de commencer à installer l'application, avec un hashtag #TikTokRefugees devenu viral. Et RedNote est présentement au sommet des applications les plus téléchargées sur l'App Store outre-Atlantique.