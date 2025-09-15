L'organisation NewsGuard, spécialisée dans l'évaluation de la fiabilité des médias, a publié un rapport aussi intéressant que préoccupant au début du mois de septembre, sur les chatbots les plus célèbres du marché. Après avoir testé pendant un an les dix robots conversationnels les plus utilisés au monde, parmi lesquels ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Perplexity ou le Français Mistral, ses experts ont constaté une détérioration importante de leur capacité à distinguer le vrai du faux. On a résumé pour vous l'essentiel de leurs conclusions.