L'intelligence artificielle est définitivement entrée dans le quotidien de nombreux internautes, et notamment pour résumer des pages web, et plus précisément des articles de presse. L'IA générative peut, en quelques secondes, condenser une ou plusieurs sources d'actualité en quelques lignes qui permettent d'obtenir les points les plus importants d'un article de presse. L'IA est-elle seulement infaillible ? La BBC s'est livrée à une expérience pour évaluer sa pertinence, et les résultats sont bien plus contrastés que ne nous les vendent les plus grands acteurs du secteur.