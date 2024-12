Mais les répercussions pour les organes de presse pourraient être considérables. Non seulement leurs contenus sont utilisés sans contrôle réel, mais la façon dont ils sont présentés risque de brouiller leur identité et leur travail journalistique. Comme le souligne Mat Honan du MIT Tech Review, les éditeurs disposent de très peu de leviers pour faire valoir leurs droits, et se trouvent impuissants face à cette technologie qui transforme la diffusion de l'information. Et les choses risquent d'empirer, ce type de solution continuant de rapidement se développer.