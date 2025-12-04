C'est en effet Meta qui a débauché le futur ex-patron du design logiciel de la Pomme. L'homme quittera en effet ses fonctions le 31 décembre prochain pour rejoindre les équipes de Mark Zuckerberg. Il sera chargé d'un nouveau studio chez Meta et aura la charge du design logiciel, matériel et de l'intégration de l'IA dans de futurs produits. Alan Dye ayant travaillé de près ou de loin sur l'Apple Vision Pro, il y a fort à parier que son expérience sera utile à Meta pour le développement de prochains produits connectés, et on pense évidemment à des lunettes de réalité augmentée.

Alan Dye s’ajoute donc à une liste qui ne cesse de s'allonger de jour en jour. nt Bloomberg révèle en effet qu’un autre membre important de l’équipe design, Billy Sorrentino, a lui aussi choisi de rejoindre Meta. L'équipe design a subi quelques remous ces dernières années, plusieurs anciens membres ayant choisi de rejoindre le studio de Jony Ive, désormais division à part entière d'OpenAI. Même chose du côté de l'intelligence artificielle avec le départ de très nombreux ingénieurs ces derniers mois chez Meta ou OpenAI, qui leur ont offert des ponts d'or pour les attirer chez eux.

Pour remplacer son ancien patron du design logiciel, Tim Cook a choisi Stephen Lemay, un vétéran de l'équipe présent chez Apple depuis 26 ans et qui « a joué un rôle clé dans chaque interface majeure depuis 1999 », selon les mots du PDG dans un communiqué.

Apple se retrouve maintenant dans une posture défensive. L’entreprise assure travailler sur « la gamme de produits la plus innovante de son histoire », mais ces mouvements internes, ainsi que les rumeurs concernant le départ prochain de Tim Cook, brouillent le message et laissent planer une question à présent inévitable : Apple entre-t-elle dans une nouvelle ère, ou dans une période de transition bien plus incertaine qu’elle ne veut l’admettre ?