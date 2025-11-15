Selon le journal The Financial Times, Tim Cook pourrait quitter ses fonctions de CEO dès l’an prochain. Une hypothèse qui gagne en consistance, notamment parce qu’elle s’inscrirait dans un plan de succession « de longue date ».

Des sources proches du dossier assurent d’ailleurs que cette transition n’aurait aucun lien avec la performance actuelle de l’entreprise, affirmant que « des personnes proches d’Apple affirment que cette transition, planifiée de longue date, n’est pas liée aux performances actuelles de l’entreprise, alors que l’on s’attend à une fin d’année exceptionnelle pour les ventes d’iPhone ».

Si l'on en croit ces informations, Tim Cook estimerait tout simplement que le moment est venu pour laisser les rênes de la société à un autre dirigeant, et pour lui de prendre une retraite bien méritée après 15 années passées à la tête de la marque.

Apple aborde pourtant un trimestre décisif, surtout pour les ventes d’iPhone, ce qui rend la situation encore plus stratégique. Autre élément clé du rapport : « Il est peu probable que l’entreprise annonce un nouveau PDG avant la publication de ses prochains résultats financiers fin janvier, qui couvriront la période cruciale des fêtes ».

Autrement dit, même si le départ de Cook se précise, Apple n’officialisera rien avant le début d'année 2026. Ce timing laisse penser que la firme souhaite maîtriser l’annonce et préserver la dynamique commerciale actuelle, tout en préparant une transition en coulisses.