Un nouveau rapport relance les spéculations autour du futur d’Apple. Après plus d’une décennie aux commandes, Tim Cook envisagerait de passer la main beaucoup plus tôt que prévu.
Chaque fin d’année apporte son lot de rumeurs autour des géants de la tech, mais certaines suscitent plus d’interrogations que d’autres. Depuis plusieurs mois, les observateurs s’intéressent de très près à l’avenir d’Apple, en pleine transition vers l’intelligence artificielle et une nouvelle génération de produits.
Au cœur de ces discussions, une question brûlante : Apple s’apprête-t-elle à vivre un changement majeur dans sa direction ? Si Tim Cook a incarné la stabilité depuis 2011, un nouveau rapport laisse entendre qu’un basculement pourrait intervenir bien plus tôt que prévu. Et à un moment où la firme prépare une fin d’année cruciale, ce scénario fait d’autant plus parler de lui.
Un départ annoncé rapidement pour préparer la transition
Selon le journal The Financial Times, Tim Cook pourrait quitter ses fonctions de CEO dès l’an prochain. Une hypothèse qui gagne en consistance, notamment parce qu’elle s’inscrirait dans un plan de succession « de longue date ».
Des sources proches du dossier assurent d’ailleurs que cette transition n’aurait aucun lien avec la performance actuelle de l’entreprise, affirmant que « des personnes proches d’Apple affirment que cette transition, planifiée de longue date, n’est pas liée aux performances actuelles de l’entreprise, alors que l’on s’attend à une fin d’année exceptionnelle pour les ventes d’iPhone ».
Si l'on en croit ces informations, Tim Cook estimerait tout simplement que le moment est venu pour laisser les rênes de la société à un autre dirigeant, et pour lui de prendre une retraite bien méritée après 15 années passées à la tête de la marque.
Apple aborde pourtant un trimestre décisif, surtout pour les ventes d’iPhone, ce qui rend la situation encore plus stratégique. Autre élément clé du rapport : « Il est peu probable que l’entreprise annonce un nouveau PDG avant la publication de ses prochains résultats financiers fin janvier, qui couvriront la période cruciale des fêtes ».
Autrement dit, même si le départ de Cook se précise, Apple n’officialisera rien avant le début d'année 2026. Ce timing laisse penser que la firme souhaite maîtriser l’annonce et préserver la dynamique commerciale actuelle, tout en préparant une transition en coulisses.
Qui pour remplacer Tim Cook ?
Plusieurs noms circulent déjà pour incarner « l’après-Cook », mais John Ternus reste le favori. L'actuel responsable de l'ingénierie chez Apple, âgé de 50 ans, est suffisamment jeune pour assurer la direction d'Apple durant au moins une dizaine d'années. C'est également un homme de produits, qui supervise le développement de tous les appareils de la marque, et qui pourrait impulser une nouvelle dynamique alors que le constructeur cherche à se diversifier et a du mal à aborder l'arrivée de l'intelligence artificielle. La marque a besoin de sang neuf et d'une vision pour l'avenir, après une gestion plus financière de la part de Tim Cook, qui a fait décoller le chiffre d'affaires et la valorisation à des niveaux stratosphériques.
Craig Federighi, responsable du logiciel, fait par ailleurs partie des cadres les plus régulièrement cités, mais l'homme est plus âgé, ce qui pourrait lui couter le poste.
Rien n’indique pour autant que la décision soit arrêtée, d’autant que la marque entre dans une période charnière avec Apple Intelligence, l’arrivée de l’iPhone Fold, et une pression réglementaire accrue, notamment en Europe.
Le départ de Tim Cook représenterait l’une des plus grandes transitions depuis la disparition de Steve Jobs. Une page majeure pourrait se tourner en 2026, et Apple devra démontrer qu’elle est prête à écrire le chapitre suivant sans vaciller.