Tim Cook fêtera son 65e anniversaire le mois prochain, et tous s'accordent pour dire qu'il quittera bientôt son poste de P.-D.G d'Apple. Désormais, l'identité de son successeur semble évidente.
La direction d'Apple connaît d'importants changements depuis plusieurs mois, et le départ de Tim Cook sera très certainement le point culminant de cette restructuration. Pendant un temps, beaucoup estimaient que son successeur serait Jeff Williams, mais celui-ci a finalement pris la poudre d'escampette en juillet dernier. John Ternus, déjà mentionné en tant que potentiel P.-D.G, apparaît maintenant comme l'héritier désigné selon le très bien renseigné Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg.
John Ternus prend de plus en plus de place
Et cela ne fait plus l'ombre d'un doute, tant Ternus a récemment été mis en avant dans la communication du géant de Cupertino. Actuellement vice-président senior de l'ingénierie matérielle, il a présenté l'iPhone Air lors de la keynote du 9 septembre, en plus d'avoir joué un rôle central dans son développement.
Les équipes de marketing et de relations publiques accentuent volontairement sa visibilité. C'est, par exemple, lui qui a accueilli les premiers clients à Londres lors de la sortie du nouveau smartphone, un rôle symbolique habituellement réservé à Tim Cook lui-même.
Arrivé chez Apple en 2001 en tant qu'ingénieur produit, John Ternus a gravi les échelons jusqu'à devenir vice-président en 2021, jouant un rôle déterminant dans la conception des produits hardware phares de la société, notamment de toutes les générations et tous les modèles d'iPad.
Apple fait face à de nouveaux défis
Ternus est âgé de 50 ans, à l'instar de Tim Cook lorsqu'il a pris les rênes d'Apple en 2011. Sous son égide, la firme a massivement élargi son portefeuille de produits, avec les AirPods ou l'Apple Watch, en plus de devenir un mastodonte dans le domaine des services. Sa croissance et ses revenus ont tout bonnement été multipliés.
Mais il est temps de tourner la page, et le profil de John Ternus semble parfaitement adapté aux défis qui l'attendent. Perçu comme un technologue plutôt qu'un gestionnaire, il doit redonner à Apple le souffle d'innovation qui lui a parfois manqué ces dernières années. Car malgré le succès commercial de l'iPhone 17, l'entreprise a pris du retard dans plusieurs domaines-clés : la réalité mixte, l'IA et la maison connectée. Sans parler du fiasco de l'Apple Car.
Sa mission sera donc de remettre la technologie au cœur du moteur Apple, sans renier la rigueur et la rentabilité imposées par l'ère Cook. Un passage de témoin crucial pour l'avenir.