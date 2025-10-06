Mais il est temps de tourner la page, et le profil de John Ternus semble parfaitement adapté aux défis qui l'attendent. Perçu comme un technologue plutôt qu'un gestionnaire, il doit redonner à Apple le souffle d'innovation qui lui a parfois manqué ces dernières années. Car malgré le succès commercial de l'iPhone 17, l'entreprise a pris du retard dans plusieurs domaines-clés : la réalité mixte, l'IA et la maison connectée. Sans parler du fiasco de l'Apple Car.