Sous le capot, l’assistant vit une transition délicate. L’ancien moteur, taillé pour des commandes courtes, cohabite avec de nouveaux modèles génératifs appelés large language models, plus bavards et contextuels, mais aussi plus exigeants en calcul. Résultat, Siri trébuche parfois entre deux logiques qui ne se parlent pas toujours parfaitement.

Apple mise sur une approche hybride. Les requêtes sensibles et rapides passent en on-device, c’est-à-dire traitées localement sur l’iPhone ou le Mac pour gagner en confidentialité et en latence. Le cloud n’intervient qu’en complément pour les demandes lourdes, ce qui suppose une orchestration fine et des garde-fous robustes.