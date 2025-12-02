L'entreprise, via un communiqué de presse, annonce en effet le départ de John Giannandrea, vice-président de l'entreprise en charge du Machine Learning et de la stratégie en matière d'intelligence artificielle. L'homme avait quitté Google en 2018 pour rejoindre Apple pour superviser l'entrée de la marque dans le domaine de l'intelligence artificielle, après avoir occupé le même poste chez le moteur de recherche.

Il est remplacé immédiatement par Amar Subramanya. L'homme a passé 16 ans chez Google, avant de rejoindre en Microsoft en juillet 2025. Son passage à Redmond aura été de courte durée puisqu'il rejoint Apple dès à présent et aura la lourde tâche d'accompagner le constructeur dans ses prochains développements en matière d'intelligence artificielle, sous la supervision de Craig Federighi, le responsable logiciel de la marque.

John Giannandrea ne quitte pas immédiatement Apple. Il aura un rôle de conseiller jusqu'en printemps 2026 avant de faire ses cartons et prendre sa retraite. Dans le communiqué, Tim Cook salue le travail de son ancien vice-président : « Nous sommes reconnaissants envers John pour le rôle qu'il a joué dans la construction et le développement de nos travaux sur l'IA, aidant ainsi Apple à continuer d'innover et d'améliorer la vie de nos utilisateurs ».