Si Apple Intelligence et le développement de la mise à jour de Siri avancent, Apple remet à plat son organigramme et annonce le départ de son responsable de l'intelligence artificielle.
Officiellement, tout va bien, merci. Apple Intelligence est disponible aujourd'hui sur la quasi-majorité des appareils proposés par la marque américaine depuis environ deux ans, et des millions d'utilisateurs peuvent profiter des outils d'écriture, de retouche d'image ou encore des Memojis. Il n'empêche, Apple a du retard face à Google et son dernier Gemini 3 ou encore OpenAI et ChatGPT. Siri n'est pas au niveau de ces derniers, et les utilisateurs commencent à trouver le temps long. Tim Cook en a apparemment conscience et vient d'annoncer un big-bang à la tête de l'entreprise, avec un départ qui est déjà très commenté.
Le responsable de l'IA chez Apple s'en va
L'entreprise, via un communiqué de presse, annonce en effet le départ de John Giannandrea, vice-président de l'entreprise en charge du Machine Learning et de la stratégie en matière d'intelligence artificielle. L'homme avait quitté Google en 2018 pour rejoindre Apple pour superviser l'entrée de la marque dans le domaine de l'intelligence artificielle, après avoir occupé le même poste chez le moteur de recherche.
Il est remplacé immédiatement par Amar Subramanya. L'homme a passé 16 ans chez Google, avant de rejoindre en Microsoft en juillet 2025. Son passage à Redmond aura été de courte durée puisqu'il rejoint Apple dès à présent et aura la lourde tâche d'accompagner le constructeur dans ses prochains développements en matière d'intelligence artificielle, sous la supervision de Craig Federighi, le responsable logiciel de la marque.
John Giannandrea ne quitte pas immédiatement Apple. Il aura un rôle de conseiller jusqu'en printemps 2026 avant de faire ses cartons et prendre sa retraite. Dans le communiqué, Tim Cook salue le travail de son ancien vice-président : « Nous sommes reconnaissants envers John pour le rôle qu'il a joué dans la construction et le développement de nos travaux sur l'IA, aidant ainsi Apple à continuer d'innover et d'améliorer la vie de nos utilisateurs ».
Une réorganisation pour remettre Apple Intelligence sur les bons rails
Si le départ de John Giannandrea semble se passer dans d'excellentes conditions, il n'a rien d'une surprise. L'homme avait été désavoué par Tim Cook, qui aurait perdu confiance en son leadership selon plusieurs rumeurs. Il avait aussi récemment perdu le contrôle de la division en charge de la robotique et s'était spécialisé dans la recherche. Les mauvais esprits pourront dire que le dirigeant avait été mis au placard suite au lancement compliqué d'Apple Intelligence, près de deux ans après la sortie de ChatGPT et l'adoption de l'intelligence générative par le grand public.
Autant dire que la pression qui pèse sur les épaules de son successeur est déjà importante. Aussitôt arrivé, Amar Subramanya va devoir superviser le lancement du prochain Siri LLM. Repoussée d'un an, l'arrivée de l'assistant vocal boosté à l'IA devrait intervenir au printemps 2026, si tout se passe bien, et utiliser Gemini comme modèle de langage en lieu et place d'un LLM maison.