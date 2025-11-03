La nouvelle génération de Siri marquera l’un des plus gros chantiers logiciels d’Apple depuis des années. Attendue pour le printemps 2026, elle s’accompagnera du lancement d’un écran connecté pour la maison, d’une nouvelle Apple TV et d’un HomePod mini revisité, tous conçus pour démontrer les capacités du nouvel assistant. Lors de la dernière présentation des résultats du groupe, le CEO de la marque, Tim Cook, a confirmé aux investisseurs que le projet était en bonne voie, avec une sortie prévue l'année prochaine, sans plus de détails sur la fenêtre de sortie.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et très au fait des développements de la marque à la pomme, révèle dans sa dernière newsletter que Siri s’appuierait sur une version personnalisée de Gemini, hébergée sur les serveurs privés d’Apple (Private Cloud Compute).

Si Apple s'appuie sur un modèle tiers, pas question pour elle de transiger sur la confidentialité de ses utilisateurs. Siri ne proposerait ni les services ni les outils de Google et les données ne seraient pas partagées avec le moteur de recherche.

Cette évolution devrait permettre à Siri de proposer une recherche web dopée à l’IA, capable de synthétiser des informations sans passer par un navigateur. Une avancée ambitieuse, mais qui soulève de nombreuses questions, notamment sur la dépendance d’Apple à l’égard de Google — un rival historique dans le domaine du mobile et de la publicité.