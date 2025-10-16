À peine installé dans son nouveau bureau, Ke Yang a donc cédé aux avances de Meta. Il faut dire que son rôle était des plus stratégiques : il dirigeait l’équipe chargée de donner à Siri un cerveau connecté au web, capable de fournir des réponses aussi pertinentes que celles d’un agent conversationnel comme ChatGPT. Un projet essentiel pour sortir l’assistant vocal de sa torpeur.

Ce départ sonne comme une mauvaise blague pour Apple, qui peine déjà à tenir son calendrier. La refonte majeure de Siri, annoncée comme une priorité, a pris du retard et ne devrait pas voir le jour avant 2026. Perdre le pilote d’un projet aussi crucial, quelques semaines après sa nomination, a de quoi faire grincer des dents à Cupertino et fragilise un peu plus les ambitions de la firme.