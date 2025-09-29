L’application, baptisée en interne Veritas, ne sortira pas au grand public et a pour objectif de simuler le fonctionnement du futur Siri. Elle permet de dialoguer sur plusieurs sujets, d’enchaîner des requêtes en continu et de garder en mémoire les conversations passées. Contrairement à l’actuel Siri limité à des ordres ponctuels, cette version expérimentale s’appuie sur un grand modèle de langage interne baptisé Linwood. L'interface serait à des années-lumière des standards du constructeur et elle sert surtout à recueillir du feedback en interne, afin d’affiner la pertinence des réponses et la fluidité des interactions.

Ce nouvel assistant serait aussi capable de réaliser des actions directement dans les applications. Apple teste par exemple l’édition de photos, la recherche de morceaux dans Apple Music ou encore la gestion de messages. L’idée est de rendre Siri capable de faire bien plus qu’exécuter des commandes simples, en se rapprochant du fonctionnement des agents conversationnels modernes.

Parallèlement, l’entreprise n’exclut pas de recourir à des partenaires extérieurs pour motoriser certaines fonctions. Des discussions auraient eu lieu avec OpenAI, Anthropic et Google, ce qui ouvre la possibilité d’un Siri utilisant Gemini ou un autre modèle tiers pour compléter ses propres capacités. Ce dernier tiendrait la corde pour assister Siri dans les demandes complexes.