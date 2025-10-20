Présenté pour la première fois lors de la WWDC 2024, le futur Siri doit intégrer trois fonctionnalités majeures :

la conscience contextuelle à l’écran, capable de comprendre ce que l’utilisateur regarde ;

le contexte personnel, puisé dans les apps comme Mail ou Messages ;

et enfin, le contrôle direct des applications, permettant de déclencher des actions complexes par la voix.

Apple avait montré un exemple parlant : un utilisateur demandant à Siri des précisions sur le vol de sa mère et le temps nécessaire pour aller au restaurant après l'atterrissage, à partir des données présentes dans ses messages. L'assistant comprenait la requête et allait chercher les informations pertinentes dans toutes les apps, comme les messages ou les mails, afin de proposer une réponse contextualisée.

Mais selon Mark Gurman, plusieurs ingénieurs d’Apple s’inquiètent déjà de la fiabilité et de la fluidité de ces nouvelles fonctions. Aucune faille précise n’a été détaillée, mais ces retours internes laissent penser que le développement de l’IA conversationnelle d’Apple est encore loin d’être abouti.

Pourtant Apple n'a plus de temps à perdre. Le constructeur aimerait bien lancer ce nouveau Siri au printemps prochain, dans le sillage de la mise à jour iOS 26.4 qui pourrait arriver au mois de mars ou avril 2026.