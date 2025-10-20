Apple promet un Siri plus intelligent que jamais grâce à l’IA. Problème : même ses propres équipes doutent aujourd’hui que l’assistant soit prêt à affronter le grand public.
Attendue depuis plus d’un an, la nouvelle génération de Siri devait initialement être l’une des grandes innovations d’iOS 18.4. Cette version du système introduira une refonte totale de l’assistant vocal, propulsé par les nouveaux modèles d’intelligence artificielle d’Apple. Mais, selon les informations de Bloomberg, certains employés de Cupertino auraient de sérieuses réserves sur la qualité du produit, estimant que Siri ne répond pas encore aux attentes fixées par la marque.
Un Siri plus conversationnel et intelligent, mais qui inquiète encore les ingénieurs d'Apple
Présenté pour la première fois lors de la WWDC 2024, le futur Siri doit intégrer trois fonctionnalités majeures :
- la conscience contextuelle à l’écran, capable de comprendre ce que l’utilisateur regarde ;
- le contexte personnel, puisé dans les apps comme Mail ou Messages ;
- et enfin, le contrôle direct des applications, permettant de déclencher des actions complexes par la voix.
Apple avait montré un exemple parlant : un utilisateur demandant à Siri des précisions sur le vol de sa mère et le temps nécessaire pour aller au restaurant après l'atterrissage, à partir des données présentes dans ses messages. L'assistant comprenait la requête et allait chercher les informations pertinentes dans toutes les apps, comme les messages ou les mails, afin de proposer une réponse contextualisée.
Mais selon Mark Gurman, plusieurs ingénieurs d’Apple s’inquiètent déjà de la fiabilité et de la fluidité de ces nouvelles fonctions. Aucune faille précise n’a été détaillée, mais ces retours internes laissent penser que le développement de l’IA conversationnelle d’Apple est encore loin d’être abouti.
Pourtant Apple n'a plus de temps à perdre. Le constructeur aimerait bien lancer ce nouveau Siri au printemps prochain, dans le sillage de la mise à jour iOS 26.4 qui pourrait arriver au mois de mars ou avril 2026.
Un « Siri maison » ou avec l'aide de Google Gemini ? Les paris sont ouverts
Ce n’est pas la première fois que Siri nouvelle génération prend du retard. Après son annonce initiale, Apple avait repoussé son lancement d’un an, jugeant que la version testée ne répondait pas à ses standards de qualité.
Selon plusieurs sources proches du dossier, deux équipes internes travaillent actuellement sur deux approches différentes : l’une reposant sur des modèles d’IA entièrement embarqués sur l’appareil, et l’autre exploitant Google Gemini via l’infrastructure sécurisée Private Cloud Compute. Une compétition interne serait en cours pour déterminer laquelle des deux approches sera retenue.
Malgré ces incertitudes, Tim Cook a récemment affirmé que les progrès étaient « encourageants » et que le Siri dopé à Apple Intelligence restait prévu pour 2026 dans le planning de la marque. Les futurs projets d'Apple reposeraient d'ailleurs de cette technologie. On prête à la marque l'ambition de se lancer dans le secteur de la maison connectée, avec un nouvel HomePod surmonté d'un écran, ou encore des caméras de surveillance.
Tous ces projets dépenderaient de Siri, qui serait le chef d'orchestre de cet écosystème domotique. Pourtant, le constructeur ne cesse de perdre des ingénieurs experts en IA, attirés par les sirènes de Meta ou encore d'OpenAI. Apple doit donc résoudre une équation complexe pour rattraper son retard au plus vite, si elle ne veut pas être distancée pour de bon.