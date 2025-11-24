Un choix « logique », note le journaliste. Non seulement Ternus est à la tête de la division matérielle d'Apple, il est en plus le plus jeune dirigeant dans la direction de la société, présageant un très long mandat en tant que P.-D.G. Un point important pour l'entreprise, qui privilégie la stabilité. De même, il est très apprécié des cadors de la firme.