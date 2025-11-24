Décidément, les supposés remous à la direction d'Apple font jaser. Tim Cook, annoncé sur le départ par certains, pourrait finalement rester à la tête de la marque à la pomme quelque temps.
Il y a plusieurs jours, le Financial Times rapportait que le P.-D.G d'Apple pourrait décider de partir à la retraite dès le début d'année 2026, un choix pensé pour préparer au mieux la WWDC et faciliter une transition en douceur. Mais d'après Mark Gurman, journaliste très bien renseigné sur la marque à la pomme, les révélations dans cet article sont tout bonnement « fausses ».
Un départ imminent « peu probable »
Dans sa newsletter hebdomadaire PowerOn, il est catégorique : « D'après tout ce que j'ai appris ces dernières semaines, je ne pense pas qu'un départ d'ici le milieu de l'année prochaine soit probable. En fait, je serais très surpris si Cook démissionnait dans les délais indiqués par le Financial Times », écrit-il.
Il rappelle, notamment, que le successeur de Steve Jobs aime encore son travail. Surtout, son bilan, ainsi que ses très bonnes relations avec les actionnaires et le conseil d'administration, « lui octroient le droit de décider lui-même de son avenir », assure Gurman. Car Tim Cook a transformé Apple en une machine durable et évolutive. Au-delà de l'iPhone, elle est devenue un véritable mastodonte évalué à 4 000 milliards de dollars.
Le successeur, lui, est tout trouvé
En revanche, Mark Gurman confirme la rumeur qui court depuis plusieurs semaines maintenant : le successeur de Tim Cook devrait bel et bien s'appeler John Ternus. Une décision d'autant plus évidente depuis le départ à la retraite de Jeff Williams, jusqu'alors pressenti comme le prochain P.-D.G du géant de Cupertino.
Un choix « logique », note le journaliste. Non seulement Ternus est à la tête de la division matérielle d'Apple, il est en plus le plus jeune dirigeant dans la direction de la société, présageant un très long mandat en tant que P.-D.G. Un point important pour l'entreprise, qui privilégie la stabilité. De même, il est très apprécié des cadors de la firme.
Concrètement, on sait que Tim Cook prendra effectivement sa retraite prochainement, mais son départ ne devrait pas être imminent comme certains le laissent penser. À noter qu'il devrait garder un rôle prépondérant en devant président d'Apple.