Les temps sont durs à Cupertino. Abidur Chowdhury, le designer qui incarnait la finesse de l’iPhone Air en septembre dernier, a fait ses valises pour rejoindre une jeune pousse spécialisée dans l'intelligence artificielle. Son départ est loin d'être un cas isolé et sonne comme une nouvelle alerte pour la firme à la pomme, décidément à la peine pour retenir ses experts face à l'attrait grandissant de l'IA.
Le vernis craque dans la Silicon Valley. Autrefois citadelle imprenable, Apple voit désormais ses talents les plus prometteurs céder aux sirènes de l'intelligence artificielle, qui promet des projets plus audacieux et des salaires mirobolants. Le dernier transfuge en date n'est autre qu'Abidur Chowdhury, un départ qui fait grand bruit en interne.
Le visage de l'iPhone Air s'en va déjà
Il y a quelques mois à peine, son visage était projeté sur tous les écrans. Abidur Chowdhury, designer industriel chez Apple depuis 2019, avait eu l'honneur de présenter au monde l'iPhone Air, cet appareil censé incarner « un morceau du futur ». Sa présentation, soignée et passionnée, avait fait de lui l'une des figures montantes de l'équipe design, orpheline de son gourou Jony Ive.
Pourtant, la lune de miel fut de courte durée. Le départ de ce profil prometteur, juste après la mise sur le marché de sa création phare, est un signal fort. Même si les sources officielles s'empressent de nier tout lien, difficile de ne pas y voir un écho aux ventes décevantes d'un iPhone Air jugé trop cher pour les compromis qu'il impose.
L'IA, cet aimant à talents qui vide Cupertino
Le cas de Chowdhury n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis des mois, Apple subit une véritable fuite de ses cerveaux vers les nouveaux eldorados de la tech que sont OpenAI ou Meta. Une douzaine de chercheurs en IA ont quitté le navire depuis janvier, dont des cadres importants comme Ruoming Pang, parti chez Meta après s'être vu proposer un pont d'or de 200 millions de dollars.
La frustration semble grandir chez certains ingénieurs d'Apple, lassés de ne travailler que sur des améliorations à la marge sur des produits existants. L'attrait pour des entreprises qui façonnent l'avenir de l'IA est puissant, au point que certains employés n'hésitent plus à postuler directement, espérant retrouver d'anciens collègues dans des environnements de travail jugés plus dynamiques.
Une crise de confiance en interne ?
Cette hémorragie de talents intervient au pire moment. Le moral des troupes serait en berne, plombé par l'accueil mitigé réservé à Apple Intelligence et les retards accumulés sur la refonte de Siri. La perspective de devoir intégrer des technologies concurrentes, comme celles d'OpenAI ou Google, est vécue comme un aveu de faiblesse pour une entreprise qui a toujours maîtrisé sa chaîne de valeur.
Dans les couloirs de l'Apple Park, le cœur n'y est plus tout à fait. La division design, en pleine reconstruction, peine à trouver un nouveau souffle et les équipes IA doutent de la stratégie à long terme. Pour Apple, l'enjeu n'est plus seulement de concevoir de beaux produits, mais de prouver qu'elle a encore sa place à la table des géants de la technologie de demain. La capacité de la firme à retenir ses forces vives déterminera si elle peut rester au sommet.