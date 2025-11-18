Cette hémorragie de talents intervient au pire moment. Le moral des troupes serait en berne, plombé par l'accueil mitigé réservé à Apple Intelligence et les retards accumulés sur la refonte de Siri. La perspective de devoir intégrer des technologies concurrentes, comme celles d'OpenAI ou Google, est vécue comme un aveu de faiblesse pour une entreprise qui a toujours maîtrisé sa chaîne de valeur.

Dans les couloirs de l'Apple Park, le cœur n'y est plus tout à fait. La division design, en pleine reconstruction, peine à trouver un nouveau souffle et les équipes IA doutent de la stratégie à long terme. Pour Apple, l'enjeu n'est plus seulement de concevoir de beaux produits, mais de prouver qu'elle a encore sa place à la table des géants de la technologie de demain. La capacité de la firme à retenir ses forces vives déterminera si elle peut rester au sommet.