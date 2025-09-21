Apple est en ce moment la cible d'OpenAI. La firme de Sam Altman cherche à récupérer certains de ses meilleurs employés.
Dernièrement, la grande course à l'intelligence artificielle a pris la forme du métier de chasseur de tête, avec notamment Meta multipliant les offres incroyables pour récupérer des chercheurs de pointe – dont beaucoup proviennent de chez OpenAI. Mais cette dernière n'est pas juste victime du phénomène, puisqu'elle cherche aussi à s'offrir les services d'employés de haut niveau avec des offres très alléchantes. Et c'est Apple qui est surtout visé.
OpenAI prospecte parmi les meilleurs employés d'Apple
OpenAI met tous les moyens sur la table pour développer des appareils IA. Car après son rapprochement spectaculaire avec le designer industriel Jony Ive, à l'origine de nombreux produits d'Apple, le leader mondial de l'IA s'attaque maintenant à des employés du hardware de chez Apple.
Selon le média The Information, OpenAI cherche à attirer à lui les meilleurs talents de la marque à la pomme croquée dans ce secteur avec des offres exceptionnelles. Il est ainsi évoqué des offres comprenant un pack d'actions d'une valeur supérieure à 1 million de dollars, ainsi que d'autres avantages comme la possibilité de travailler sur des projets plus importants.
Certains salariés viennent frapper d'eux-mêmes à la porte
Ce qui est intéressant, c'est que si OpenAI a mis son nez dans les effectifs d'Apple et cherche à attirer certaines personnes, d'autres employés de l'entreprise fondée par Steve Jobs vont par eux-mêmes solliciter le créateur de ChatGPT.
Ceux-ci auraient sondé OpenAI pour connaître les postes potentiellement ouverts, afin de rejoindre l'entreprise. Ils seraient attirés par le fait de pouvoir travailler avec le designer Jony Ive sur des appareils qui seraient un véritable changement dans le secteur. Ils auraient aussi exprimé dans le même temps un certain ras-le-bol face au fait qu'Apple de son côté ne s'attelle plus au développement de produits révolutionnaires, mais soit plutôt dans les « changements incrémentiels. »