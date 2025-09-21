OpenAI met tous les moyens sur la table pour développer des appareils IA. Car après son rapprochement spectaculaire avec le designer industriel Jony Ive, à l'origine de nombreux produits d'Apple, le leader mondial de l'IA s'attaque maintenant à des employés du hardware de chez Apple.

Selon le média The Information, OpenAI cherche à attirer à lui les meilleurs talents de la marque à la pomme croquée dans ce secteur avec des offres exceptionnelles. Il est ainsi évoqué des offres comprenant un pack d'actions d'une valeur supérieure à 1 million de dollars, ainsi que d'autres avantages comme la possibilité de travailler sur des projets plus importants.