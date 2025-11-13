Cette valse-hésitation n'est pas sans rappeler le lancement houleux d'iOS 7 et son passage au « design plat » qui avait tant fait jaser. Mais à l'époque, la ligne était claire et assumée. Aujourd'hui, Apple semble naviguer en eaux troubles, pris entre son désir d'offrir une expérience visuelle forte et la nécessité de ne pas rendre ses appareils inutilisables pour une partie de sa clientèle. Les critiques sur la difficulté de lecture, notamment pour les personnes avec des troubles visuels, ont visiblement été entendues.

La firme de Cupertino apprendrait-elle enfin à écouter ? En multipliant les options de personnalisation, elle rompt avec sa tradition d'imposer une vision unique. C'est un changement de culture notable, presque touchant. On est loin de l'époque où le design était une religion dont on ne pouvait dévier. Reste à voir si ce nouveau pragmatisme ne va pas diluer l'identité visuelle forte qui a fait le succès de la marque. La version finale d'iOS 26.2, attendue pour décembre, nous dira si le magicien a réussi son tour ou s'il s'est emmêlé dans son propre voile de verre liquide.