Avec la quatrième bêta d’iOS 26.1, Apple introduit une option permettant d’atténuer les effets de transparence du fameux design “Liquid Glass”. Une nouveauté très attendue après des semaines de critiques d’utilisateurs.
Liquid Glass a animé les débats chez les fans d'Apple, et les critiques n'ont jamais vraiment cessé. Depuis la sortie d’iOS 26, une partie des utilisateurs d’iPhone reprochait à Apple d’avoir privilégié le style à la lisibilité. Le nouveau design, omniprésent dans l’interface, apporte certes un effet de profondeur inédit, mais au prix d’une clarté parfois discutable. Certains décrivaient même une interface floue, fatigante à la longue, en particulier dans les menus et les widgets. Face à ces commentaires insistants, Apple réagit enfin avec la bêta 4 d’iOS 26.1, qui ajoute un paramètre spécifique pour adoucir cet effet visuel.
Une option pour atténuer Liquid Glass et améliorer la lisibilité
Apple semble avoir entendu et compris les retours de sa base d'utilisateurs. Le constructeur a discrètement ajouté dans les réglages une option baptisée simplement « Liquid Glass ». Comme son nom l’indique, elle permet de réduire l’intensité des effets de transparence et de reflets, rendant l’interface plus sobre et plus lisible.
Cette nouveauté s’adresse avant tout à ceux qui trouvaient le nouveau style d’iOS trop brillant ou trop animé. L’effet visuel reste présent, mais dans une version adoucie, plus proche de ce qu’Apple proposait avant la refonte graphique d’iOS 26. Au lieu d'une transparence complète, les boutons et éléments d'interface adoptent un effet « teinté », au contraste plus marqué. On perd en originalité, mais on gagne en lisibilité dans la plupart des menus.
L'option est à retrouver dans les réglages, rubrique « Luminosité et affichage ». iOS 26.1 devrait être disponible en version publique avant la fin du mois d'octobre 2025. Plus que quelques jours à attendre si vous souhaitez réduire les effets de transparence sur votre iPhone.
Une simple option pour supprimer la transparence ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Un design clivant, mais Apple est à l'écoute des retours
Ce nouvel ajustement illustre bien la phase de rodage que traverse iOS 26 depuis sa sortie. Apple a multiplié les retouches au fil des versions bêta : affinement des icônes, corrections des effets lumineux et ajustements de contraste. À ce titre, le lecteur de l'application Musique a fait des allers-retours, passant de la transparence totale au fond presque mat, et inversement. L’objectif semble clair : trouver un équilibre entre modernité et confort visuel, sans renoncer à la signature esthétique du « Liquid Glass ».
Cette démarche rappelle les premières années d’iOS 7, où la transition vers le design plat avait suscité des réactions similaires. À l’époque déjà, Apple avait dû revoir certains éléments pour répondre aux critiques liées à la lisibilité. Le paramètre « Reduce Liquid Glass Transparency » pourrait donc marquer un retour vers plus de sobriété, tout en permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience selon leurs préférences.
C'est là la vraie nouveauté. Apple propose une option pour atténuer le design du système d'exploitation et laisse le choix au public. Les fans les plus anciens d'Apple, et de Steve Jobs, s'étrangleront à la lecture de cette ligne. Jamais le fondateur de la marque n'aurait permis aux utilisateurs de toucher au sacro-saint design proposé par la marque. Si nous cherchions une preuve parmi tant d'autres du changement de politique chez Apple depuis bientôt quinze ans, en voilà une : désormais, Apple est à l'écoute de ses clients.