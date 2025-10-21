Apple semble avoir entendu et compris les retours de sa base d'utilisateurs. Le constructeur a discrètement ajouté dans les réglages une option baptisée simplement « Liquid Glass ». Comme son nom l’indique, elle permet de réduire l’intensité des effets de transparence et de reflets, rendant l’interface plus sobre et plus lisible.

Cette nouveauté s’adresse avant tout à ceux qui trouvaient le nouveau style d’iOS trop brillant ou trop animé. L’effet visuel reste présent, mais dans une version adoucie, plus proche de ce qu’Apple proposait avant la refonte graphique d’iOS 26. Au lieu d'une transparence complète, les boutons et éléments d'interface adoptent un effet « teinté », au contraste plus marqué. On perd en originalité, mais on gagne en lisibilité dans la plupart des menus.

L'option est à retrouver dans les réglages, rubrique « Luminosité et affichage ». iOS 26.1 devrait être disponible en version publique avant la fin du mois d'octobre 2025. Plus que quelques jours à attendre si vous souhaitez réduire les effets de transparence sur votre iPhone.