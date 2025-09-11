Sur le papier, c’est simple : vous entrez en mode édition de l’écran d’accueil, vous ouvrez les Styles d’icônes, puis vous touchez un nouvel icône en forme de coque. iOS sonde alors les informations transmises par l’accessoire connecté via MagSafe pour en déduire une couleur de référence et teinter icônes et widgets en conséquence. Cette approche s’appuie sur le même mécanisme qui déclenche, depuis des années, une animation colorée quand on clipse une coque Apple : l’iPhone reconnaît le modèle et, souvent, sa teinte. Résultat : une cohérence immédiate entre le matériel, la coque et le logiciel, en droite ligne avec le design Liquid Glass.