Apple introduit dans iOS 26 une option de personnalisation inattendue : les icônes de l’écran d’accueil peuvent désormais se teinter automatiquement pour correspondre à la couleur de votre iPhone… ou de votre coque MagSafe.
L’aperçu pré-final (RC) d’iOS 26 introduit une nouveauté pensée pour les maniaques de l’harmonie visuelle : la teinte des icônes et des widgets peut se caler sur la couleur de l’appareil, ou — plus surprenant — sur celle de la coque. L’option apparaît dans le menu de personnalisation de l’écran d’accueil, à côté des styles « Par défaut » / « Sombre » / « Transparent » / « Teinté », pilier du virage Liquid Glass qu’Apple déploie sur iPhone, iPad et Mac. Au-delà du « wahou » immédiat, reste à savoir pour qui la fonction marchera vraiment.
Comment ça marche : MagSafe en renfort
Sur le papier, c’est simple : vous entrez en mode édition de l’écran d’accueil, vous ouvrez les Styles d’icônes, puis vous touchez un nouvel icône en forme de coque. iOS sonde alors les informations transmises par l’accessoire connecté via MagSafe pour en déduire une couleur de référence et teinter icônes et widgets en conséquence. Cette approche s’appuie sur le même mécanisme qui déclenche, depuis des années, une animation colorée quand on clipse une coque Apple : l’iPhone reconnaît le modèle et, souvent, sa teinte. Résultat : une cohérence immédiate entre le matériel, la coque et le logiciel, en droite ligne avec le design Liquid Glass.
Reste le nerf de la guerre : toutes les coques n’enverront pas l’information utile. La mention « MagSafe compatible » ne suffit pas toujours ; c’est la certification qui fait foi. Pour maximiser vos chances, visez une coque siglée Made for MagSafe (MFM) — typiquement les modèles Apple, mais pas uniquement. À défaut, l’option restera visible, mais la détection de couleur pourra échouer ou se rabattre sur la teinte de l’iPhone lui‑même. À noter : la teinte « coque » n’empêche pas d’ajuster manuellement la couleur, comme avec le réglage teinte d’icônes introduit avec iOS 18.
Personnalisation vs lisibilité : l’équilibre délicat de Liquid Glass
Apple promet une interface plus expressive et cohérente grâce à Liquid Glass, mais les premières bêtas ont relancé un débat familier : lisibilité et contraste. Nous l’écrivions déjà — « Vos parents vont détester iOS 26 » — la transparence à outrance peut compliquer la vie des moins aguerris. Apple a depuis ajusté l’opacité et multiplié les garde‑fous d’accessibilité, comme nous l’avons constaté au fil des versions. Reste que teinter tout l’écran d’accueil selon une couleur — parfois saturée — peut mettre à mal le contraste des libellés.
Dans les faits, l’implémentation actuelle s’en sort bien : la teinte « coque » produit des icônes translucides, avec un effet verre suffisamment généreux pour laisser respirer le fond d’écran tout en préservant la lecture. Surtout, le système garde la main : bascule automatique clair/sombre, réglages fins et possibilité de revenir au réglage par défaut en un geste. On y voit la main d’Apple, qui pousse la personnalisation cadrée plutôt qu’un thème total façon Android. Les utilisateurs qui cherchaient déjà à harmoniser leur écran avec des packs d’icônes ou des raccourcis y gagneront du temps et un rendu propre, sans bidouille. Et pour les autres, rien n’oblige à activer l’option.
Un petit plus… qui en dit long
On peut sourire : accorder ses icônes à sa coque n’est pas une révolution. Mais c’est typiquement le « petit plus » à la sauce Apple, à la croisée du matériel, de l’accessoire et du logiciel. La firme capitalise sur son écosystème (MagSafe, coques certifiées) pour livrer une expérience clé en main. Dans un automne chargé en sorties, ce genre de détail peut faire la différence à l’usage.
Pour les puristes du contraste, mieux vaudra privilégier des couleurs douces ou rester sur les styles « Par défaut » ou « Transparent ». Et si vous guettez des améliorations plus « utiles », sachez qu’iOS 26 cache bien d'autres petites nouveautés (performances, ergonomie, enregistrement d’écran en pleine définition, etc.), que l’on a recensées dans l'article ci-dessous.