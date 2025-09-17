L’arrivée de Liquid Glass s’inscrit dans une volonté de moderniser l’expérience logicielle sur iPhone et iPad. Les surfaces transparentes, les effets lumineux et les contrastes plus appuyés offrent une interface visuellement marquée. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont toutefois contrastées : si certains saluent la nouveauté, d’autres jugent l’ensemble trop chargé ou même distrayant.

Apple a toujours connu ce type de réaction polarisée. En 2013, la sortie d'iOS 7, et le redesign opéré pour adopter les codes du flat design (avec un résultat encore plus marqué qu'aujourd'hui) avait cristallisé les débats durant de nombreux mois.

Apple n’a toutefois pas ignoré ces retours. L’entreprise a prévu un levier de contrôle dans les réglages, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences et besoins en lisibilité.