Apple a introduit un nouveau design baptisé Liquid Glass avec iOS 26. Si vous n’êtes pas convaincu, une option permet de réduire son impact.
Avec iOS 26, Apple a décidé de transformer l’expérience visuelle de son système d’exploitation. Le design Liquid Glass, qui repose sur des effets de transparence et des contrastes marqués, est désormais au cœur de l’interface. Mais cette évolution divise les utilisateurs : certains apprécient l’esthétique plus moderne, tandis que d’autres estiment que la lisibilité en pâtit. Apple a d'ailleurs fait quelques allers et retours durant la période bêta, en fonction des retours des utilisateurs testeurs, mais Liquid Glass divise toujours. Face à ces critiques, le constructeur a intégré un réglage qui permet d'en limiter les effets, tout en conservant l'accès aux nombreuses nouveautés incluses dans iOS 26.
Liquid Glass : une mise à jour affirmée qui suscite des avis partagés
L’arrivée de Liquid Glass s’inscrit dans une volonté de moderniser l’expérience logicielle sur iPhone et iPad. Les surfaces transparentes, les effets lumineux et les contrastes plus appuyés offrent une interface visuellement marquée. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont toutefois contrastées : si certains saluent la nouveauté, d’autres jugent l’ensemble trop chargé ou même distrayant.
Apple a toujours connu ce type de réaction polarisée. En 2013, la sortie d'iOS 7, et le redesign opéré pour adopter les codes du flat design (avec un résultat encore plus marqué qu'aujourd'hui) avait cristallisé les débats durant de nombreux mois.
Apple n’a toutefois pas ignoré ces retours. L’entreprise a prévu un levier de contrôle dans les réglages, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences et besoins en lisibilité.
Comment retrouver l'ancien style avec iOS 26 ?
Le réglage en question se trouve dans les options d’accessibilité. Pour l’activer, il suffit :
- d’ouvrir l’application Réglages
- de se rendre dans la section Accessibilité
- d’appuyer sur « Affichage et taille du texte »
- Pour finir, cliquer sur l’option « Réduire la transparence » permet alors d’atténuer l’effet Liquid Glass.
Un simple bouton pour supprimer tous les effets de transparence ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Ce paramètre n’élimine pas totalement la nouvelle identité visuelle, mais il limite la présence des effets translucides et améliore la lisibilité des textes. Dans de nombreux cas, les contrastes deviennent plus nets et proches de l’expérience offerte par iOS 18.
Une meilleure lisibilité au menu si vous n'êtes pas à l'aise avec Liquid Glass ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Ceux qui veulent profiter pleinement du nouveau design peuvent conserver Liquid Glass dans sa forme originale, tandis que les autres disposent d’un compromis plus classique. À vous désormais de tester la formule qui correspond le mieux, en sachant que vous pouvez revenir en arrière à tout moment.