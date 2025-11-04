Apple entend (parfois) raison et livre une mise à jour qui ressemble à un mea culpa. iOS 26.1 est là, non pas pour transformer votre iPhone, mais pour corriger ces petits agacements du quotidien que la firme de Cupertino avait elle-même introduits.
Le cycle des mises à jour d'iOS est une danse bien connue des habitués : une version majeure arrive en septembre avec son lot de promesses et de nouvelles fonctionnalités, mais aussi ses bogues et ses choix de conception parfois déroutants. Les utilisateurs se plaignent, les forums s'enflamment, puis, quelques semaines plus tard, une version corrective pointe le bout de son nez. iOS 26.1, disponible depuis le 3 novembre, ne déroge pas à la règle. Elle vient panser les plaies d'un système qui, à sa sortie, avait laissé un goût d'inachevé, notamment en malmenant l'autonomie de certains appareils.
Un grand coup de chiffon sur les transparences
Qui n’a jamais plissé les yeux en essayant de déchiffrer une notification derrière l’esthétique éthérée de Liquid Glass ? Lancée avec iOS 26, cette interface tout en transparence avait séduit sur le papier, mais s’était avérée être un petit cauchemar de lisibilité au quotidien. Le contraste insuffisant entre le fond d'écran et les éléments d'interface a transformé l'expérience en un test de vision permanent pour de nombreux utilisateurs. La beauté ne doit pas sacrifier la fonction, un principe qu'Apple semblait avoir oublié.
Avec iOS 26.1, la firme fait marche arrière, mais avec une certaine élégance. Plutôt que de supprimer l'effet, elle vous rend enfin les clés du camion. Un nouvel interrupteur fait son apparition dans Réglages > Luminosité et affichage. Il permet de basculer entre le mode « Transparent » originel et un nouveau mode « Teinté ». Ce dernier applique une couche d'opacité qui rehausse le contraste et rend enfin les textes et icônes parfaitement lisibles, quel que soit votre fond d'écran.
Un autre drame du quotidien trouve sa solution : le déclenchement intempestif de l'appareil photo. La fameuse photo noire de l'intérieur de votre poche ou le lancement de la caméra en sortant le téléphone du sac, c'est terminé. Une option permet désormais de désactiver le balayage vers la gauche depuis l'écran verrouillé. L'icône de l'appareil photo reste présente et fonctionnelle, mais ce raccourci, source de tant de manipulations accidentelles, peut enfin être mis au placard.
Le réveil matin ne vous jouera plus de mauvais tours
Le drame matinal du réveil éteint par erreur dans un demi-sommeil est une expérience universelle. Un simple tapotement maladroit sur le bouton « Arrêter » suffisait à vous faire replonger dans les bras de Morphée, avec toutes les conséquences que cela implique. Apple s'attaque à ce fléau avec une modification toute simple, mais diablement efficace.
Désormais, pour faire taire définitivement une alarme ou un minuteur, il faudra effectuer un geste de glissement vers le côté. Fini les arrêts accidentels. Le bouton pour répéter l'alarme (snooze), lui, reste accessible d'un simple tapotement, car Apple sait bien qu'il ne faut pas non plus trop bousculer nos habitudes matinales.
Dans la même veine de micro-améliorations, l'application Téléphone permet de désactiver les vibrations ressenties lors de la connexion et de la déconnexion d'un appel. Un détail pour certains, mais une option de confort appréciable pour ceux qui trouvaient ce retour haptique superflu, voire agaçant.
Apple Intelligence s'ouvre au monde, l'iPad retrouve ses bonnes habitudes
Si iOS 26.1 se concentre sur les correctifs, la mise à jour élargit tout de même quelques horizons. Apple Intelligence continue son déploiement mondial en apprenant huit nouvelles langues, dont le néerlandais, le suédois et le turc. La traduction en direct via les AirPods s'enrichit elle aussi de quatre langues, incluant le japonais et l'italien. Les autres applications du système reçoivent quelques petites douceurs. Apple Music gagne en fluidité avec des gestes de balayage pour changer de piste, et la fonction AutoMix fonctionne maintenant avec AirPlay. L'application Fitness, de son côté, permet de créer des programmes d'entraînement sur mesure, une fonctionnalité qui la rapproche un peu plus de ses concurrents spécialisés.
Enfin, une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPad : la fonction Slide Over fait son grand retour. Disparue avec iPadOS 26, au grand dam des adeptes du multitâche, elle permet à nouveau de superposer une application dans une fenêtre flottante par-dessus une autre. C'est un autre exemple d'un retour en grâce pour une fonction dont la suppression initiale était restée incompréhensible.
iOS 26.1 est donc une mise à jour pragmatique. Elle ne fait pas rêver, mais elle rassure. Elle montre qu'Apple, malgré son arrogance parfois palpable, reste à l'écoute. Reste une question en suspens : à quand une véritable solution pour l'autonomie ? Car si ces ajustements sont les bienvenus, ils ne règlent pas le problème majeur qui continue de hanter les utilisateurs d'iOS 26. Peut-être faudra-t-il attendre iOS 26.2 pour que nos batteries cessent de fondre comme neige au soleil.