Si iOS 26.1 se concentre sur les correctifs, la mise à jour élargit tout de même quelques horizons. Apple Intelligence continue son déploiement mondial en apprenant huit nouvelles langues, dont le néerlandais, le suédois et le turc. La traduction en direct via les AirPods s'enrichit elle aussi de quatre langues, incluant le japonais et l'italien. Les autres applications du système reçoivent quelques petites douceurs. Apple Music gagne en fluidité avec des gestes de balayage pour changer de piste, et la fonction AutoMix fonctionne maintenant avec AirPlay. L'application Fitness, de son côté, permet de créer des programmes d'entraînement sur mesure, une fonctionnalité qui la rapproche un peu plus de ses concurrents spécialisés.

Enfin, une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPad : la fonction Slide Over fait son grand retour. Disparue avec iPadOS 26, au grand dam des adeptes du multitâche, elle permet à nouveau de superposer une application dans une fenêtre flottante par-dessus une autre. C'est un autre exemple d'un retour en grâce pour une fonction dont la suppression initiale était restée incompréhensible.

iOS 26.1 est donc une mise à jour pragmatique. Elle ne fait pas rêver, mais elle rassure. Elle montre qu'Apple, malgré son arrogance parfois palpable, reste à l'écoute. Reste une question en suspens : à quand une véritable solution pour l'autonomie ? Car si ces ajustements sont les bienvenus, ils ne règlent pas le problème majeur qui continue de hanter les utilisateurs d'iOS 26. Peut-être faudra-t-il attendre iOS 26.2 pour que nos batteries cessent de fondre comme neige au soleil.