ovancantfort

Je suis passé par curiosité sur IOS26, mais franchement pas convaincu par Liquid Glass. Lire les notifications en un coup d’oeil peut devenir impossible suivant le fond d’écran (le mien est réglé pour changer toutes les heures). J’ai désactivé la transparence et les notifications en mode sombres sont alors excellentes, même plus lisible qu’avec IOS18. Par contre, en mode sombre sans transparence, bonjour les bugs ailleurs dans l’interface.

Le dev de mon lecteur RSS a déjà mis à jour pour Liquid Glass. En mode sombre sans transparence, cela donne ceci:



Certains boutons sont noirs quand on ouvre l’app puis passent au blanc quand on manipule J’ai contacté le dev, et il m’a répondu qu’il n’a aucune prise sur le choix de couleur qui est fait directement par l’OS.Il y a aussi trop de mouvements et de distractions. Par example, si j’ouvre l’article dans le lecteur web intégré à l’app, la nouvelle barre de contrôle de ce lecteur rebondit à l’ouverture, puis rebondit une seconde fois quand la page a fini de charger, juste parce que l’icône « stopper le chargement » change en « recharger ».Mention spéciale de l’award du design d’interface contre-intuitif au menu de l’app caméra qui ressemble à un bouton à glisser, mais n’est PAS un bouton à glisser.Pour rire, j’ai demandé à mon fils et ma femme de passer du mode photo au mode video, et ils ont tous deux essayer de glisser le (non-) bouton de droite à gauche, ce qui fait en fait passer en mode portrait, parce que c’est la liste en dessous qui coulisse.