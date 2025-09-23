Moins d’une semaine après le lancement d’iOS 26, Apple déploie déjà la première bêta d’iOS 26.1. La mise à jour apporte une série d’innovations visibles et prépare de futures avancées liées à l’IA.
Apple n'est clairement pas prête de ralentir le rythme. La semaine dernière, la marque américaine a fait feu de tout bois en lançant sa dernière gamme de smartphones, les iPhone 17, iPhone 17 Pro et l'iPhone Air, mais aussi iOS 26, une mise à jour majeure du système d'exploitation dont le plat de résistance est le nouveau design Liquid Glass. Quelques jours plus tard, il est temps pour Apple de lancer la première évolution majeure de son nouveau système mobile. À peine iOS 26 installé sur les iPhone compatibles, la version bêta 26.1 est déjà disponible pour les développeurs. La mise à jour n'est pas seulement là pour résoudre les bugs les plus gênants, mais se révèle assez riche en nouveautés et améliorations.
Un petit lifting pour Liquid Glass et un nouveau geste pour Musique
Les premières nouveautés d'iOS 26.1 sont d'ordre visuel. Liquid Glass semble avoir séduit le grand public, mais même après trois mois de bêta test, certains choix d'Apple continuent de faire débat, et les designers de Cupertino semblent sur le pont pour répondre aux critiques. C'est notamment le cas dans l'application Photos, dont les boutons de navigation one désormais un fond moins transparent et tirant plus vers le verre dépoli lorsque vous naviguez dans vos photos. C'est moins impressionnant, mais plus lisible dans toutes les situations.
La barre de défilement dans les vidéos est aussi revue. Très minimaliste, il était parfois difficile (et l'auteur de ses lignes parle d'expérience) de se déplacer facilement dans un clip. iOS 26.1 propose un nouveau design plus large, avec un fond là encore en verre dépoli.
Le calendrier affiche dorénavant des surlignages colorés en pleine largeur dans la vue Liste. Même l’application Téléphone a droit à un lifting visuel, avec un effet « Liquid Glass » sur le clavier, qui avait été mystérieusement oublié précédemment.
De son côté, Safari sur iPad déplace le panneau des téléchargements dans une fenêtre distincte au centre de l’écran, ce qui améliore l’ergonomie et la lisibilité. Sur iPhone, la barre d'options en bas de l'écran est un peu plus large une fois déployée.
Apple Music offre enfin de nouveaux gestes bien pratiques pour passer d'un titre à l'autre. Il suffira, sur le mini-lecteur en bas de l'écran, de swiper de gauche à droite pour passer au titre suivant, de la même manière que l'on consulte ses photos.
Apple Intelligence se développe discrètement
Apple a enrichi la fonction de traduction en direct des AirPods avec cinq langues supplémentaires, élargissant son accessibilité dans le monde. Dommage, ce n'est toujours pas disponible en Europe pour le moment. Apple bloque la mise en ligne de plusieurs fonctions, craignant des répercussions de la part de la Commission européenne sur le sujet brulant de l'IA. Apple Intelligence, la suite d’outils d’IA intégrée au système, prend aussi en charge huit langues supplémentaires, dont le portuguais, danois, néerlandais, norvégien, suédois, turc, chinois traditionnel et vietnamien.
iOS 26.1 prépare aussi le terrain pour des évolutions plus profondes. Le code de la bêta mentionne l’intégration du protocole MCP (Model Context Protocol) développé par Anthropic. Ce standard est conçu pour améliorer la communication entre agents intelligents et pourrait renforcer la position d’Apple Intelligence face aux autres solutions d’IA.
Si vous êtes abonnés au canal bêta d'iOS, la nouvelle version devrait vous être prochainement proposée. Pour tous les autres, il faudra attendre quelques semaines pour bénéficier de la version finale, qui pourrait arriver vers la fin du mois d'octobre si Apple ne dévie pas de son calendrier habituel.