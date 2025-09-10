Apple a distribué hier les versions RC (Release Candidate) d'iOS 26 et de macOS Tahoe aux développeurs et testeurs publics, avant le lancement officiel prévu le 15 septembre.
Les versions RC représentent les éditions définitives qui seront proposées au grand public, sauf découverte d'un bug critique de dernière minute. En tout cas, après une série de plusieurs bêtas pour développeurs et pour testeurs, Apple a peaufiné ses OS qui seront déployés massivement la semaine prochaine.
Des versions quasi définitives pour peaufiner la stabilité
La sortie de ces versions préfinales intervient après neuf cycles de bêtas pour les développeurs et six pour le public technophile. Au fil des semaines, Apple a gommé plusieurs bugs rencontrés par les testeurs dans divers scénarios d'usage. Surtout, la firme a revu son design Liquid Glass pour améliorer l'ergonomie, l'accessibilité et la lisibilité des éléments affichés à l'écran.
Reste que si Apple détecte des dysfonctionnements majeurs dans les prochains jours, l'entreprise pourrait distribuer une seconde version RC aux testeurs.
Les utilisateurs participant au programme bêta peuvent télécharger ces mises à jour via la section des réglages système sur iOS ou macOS. Pour les utilisateurs non-inscrits au programme bêta, il est recommandé d'attendre le déploiement officiel du 15 septembre.
iOS 26 et macOS 26, en bref
iOS 26 et macOS Tahoe introduisent le design Liquid Glass, une approche visuelle avec des jeux de transparence sur les éléments d'interface rappelant le verre.
Sur iPhone et iPad, la mise à jour apporte des améliorations aux applications Messages, Téléphone, Raccourcis et Apple Music, complétées par de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence et une refonte de CarPlay. iPadOS 26 se rapproche un peu plus de macOS en introduisant un nouveau système de multitâche avec un vrai gestionnaire de fenêtres.
Du côté de macOS Tahoe, Apple intègre pour la première fois les applications Téléphone et Journal sur Mac, accompagnées d'une nouvelle application Games multiplateforme. Le système bénéficie également d'une refonte complète de Spotlight, désormais capable d'exécuter diverses actions comme l'envoi d'emails sans nécessiter l'ouverture d'applications dédiées. Les applications Messages, Safari et Notes ont également été mises à jour.