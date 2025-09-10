La sortie de ces versions préfinales intervient après neuf cycles de bêtas pour les développeurs et six pour le public technophile. Au fil des semaines, Apple a gommé plusieurs bugs rencontrés par les testeurs dans divers scénarios d'usage. Surtout, la firme a revu son design Liquid Glass pour améliorer l'ergonomie, l'accessibilité et la lisibilité des éléments affichés à l'écran.

Reste que si Apple détecte des dysfonctionnements majeurs dans les prochains jours, l'entreprise pourrait distribuer une seconde version RC aux testeurs.

Les utilisateurs participant au programme bêta peuvent télécharger ces mises à jour via la section des réglages système sur iOS ou macOS. Pour les utilisateurs non-inscrits au programme bêta, il est recommandé d'attendre le déploiement officiel du 15 septembre.