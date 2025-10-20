Apple a beau avoir servi un iOS 26 bien garni, la firme garde ses meilleures recettes au chaud pour plus tard. Entre un Siri qui se fait désirer et des fonctions de sécurité qui jouent l'arlésienne, le feuilleton des mises à jour ne fait que commencer.
Apple a beau avoir servi un iOS 26 bien garni, la firme garde ses meilleures recettes au chaud pour plus tard. Entre un Siri qui se fait désirer et des fonctions de sécurité qui jouent l'arlésienne, le feuilleton des mises à jour ne fait que commencer.
Des promesses concrètes, mais pas pour tout le monde
Au rayon des ajouts tangibles, Apple s'apprête à glisser le passeport américain dans son application Cartes. Une avancée notable pour la dématérialisation, mais qui laissera un goût d'inachevé pour le reste du monde. Seuls quelques aéroports américains et pour des vols domestiques seront compatibles au lancement. Une démonstration technique intéressante, mais qui semble irréalisable chez nous alors que la France adopte une autre approche.
L'autre chantier de longue date, c'est la sécurisation des fameuses « bulles vertes ». Après des années à bouder le standard, Apple daigne enfin s'aligner et promet le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS échangés avec les appareils Android. Les conversations gagneront en confidentialité, se rapprochant enfin de l'expérience iMessage. Il était temps que la sécurité ne soit plus une option dépendante de la couleur de ses messages. Le déploiement reste cependant suspendu au bon vouloir des opérateurs.
Siri : l'assistant qui se rêvait intelligent
Mais la véritable arlésienne, la fonctionnalité que tout le monde guette, c'est bien la refonte de Siri. Annoncée en grande pompe, puis discrètement repoussée au printemps 2026, cette version dopée à l'intelligence artificielle promet de comprendre enfin le contexte de nos vies numériques. L'idée de demander à Siri des détails sur une réservation piochée dans un courriel fait saliver, mais le plat reste obstinément en cuisine.
Apple joue la carte de la prudence, affirmant préférer un lancement tardif mais maîtrisé. Un aveu à peine voilé que transformer un assistant un peu simplet en véritable copilote intelligent est une tâche herculéenne, surtout quand la concurrence vous pique vos meilleurs éléments. En attendant cette métamorphose, il faudra se contenter des quelques ajouts progressifs d'Apple Intelligence et de nouveaux emoji, dont un trombone et une orque, prévus avec iOS 26.4. Une maigre consolation face à l'ampleur des promesses.
Finalement, cette feuille de route d'iOS 26 ressemble à un exercice de communication bien huilé. Apple occupe le terrain médiatique avec des annonces fortes, tout en se donnant le temps de peaufiner ses technologies les plus complexes. Les utilisateurs d'iPhone sont donc invités à prendre leur mal en patience. Le futur arrivera, mais par petites touches, comme pour mieux se faire désirer.