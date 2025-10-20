Au rayon des ajouts tangibles, Apple s'apprête à glisser le passeport américain dans son application Cartes. Une avancée notable pour la dématérialisation, mais qui laissera un goût d'inachevé pour le reste du monde. Seuls quelques aéroports américains et pour des vols domestiques seront compatibles au lancement. Une démonstration technique intéressante, mais qui semble irréalisable chez nous alors que la France adopte une autre approche.

L'autre chantier de longue date, c'est la sécurisation des fameuses « bulles vertes ». Après des années à bouder le standard, Apple daigne enfin s'aligner et promet le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS échangés avec les appareils Android. Les conversations gagneront en confidentialité, se rapprochant enfin de l'expérience iMessage. Il était temps que la sécurité ne soit plus une option dépendante de la couleur de ses messages. Le déploiement reste cependant suspendu au bon vouloir des opérateurs.