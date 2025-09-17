Alors que la concurrence affine ses IA pour proposer de véritables copilotes numériques, Siri continue de fonctionner par touches, avec une réactivité parfois hésitante et une autonomie encore limitée. Apple avait promis un assistant plus intelligent, capable de comprendre le contexte et d’enchaîner des actions complexes. Ce Siri nouvelle génération n’arrivera finalement qu’en 2026. D’ici là, iOS 26 se contente de petits ajustements. On les passe en revue… tout en vous donnant les bons réflexes pour ne pas perdre de temps en attendant mieux.