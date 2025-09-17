Siri évolue avec iOS 26, mais sans grande surprise. Apple introduit cinq nouveautés bienvenues, sans pour autant bouleverser l’expérience.
iOS 26 est disponible, avec son lot de nouveautés attendues – design repensé, nouvelles fonctions intelligentes, et une promesse : celle de moderniser l’expérience iPhone. Mais du côté de Siri, l’évolution reste timide. L’assistant vocal d’Apple gagne quelques fonctions utiles, certes, mais on est loin du bouleversement annoncé.
Alors que la concurrence affine ses IA pour proposer de véritables copilotes numériques, Siri continue de fonctionner par touches, avec une réactivité parfois hésitante et une autonomie encore limitée. Apple avait promis un assistant plus intelligent, capable de comprendre le contexte et d’enchaîner des actions complexes. Ce Siri nouvelle génération n’arrivera finalement qu’en 2026. D’ici là, iOS 26 se contente de petits ajustements. On les passe en revue… tout en vous donnant les bons réflexes pour ne pas perdre de temps en attendant mieux.
iOS 26 : de nouvelles fonctions pour Siri, mais rien de renversant
Siri gagne bien quelques fonctions utiles dans iOS 26. La plus notable est l'amélioration de l’intégration avec ChatGPT, qui permet de transférer une question à l’IA d’OpenAI, puis de générer un fichier, l’ouvrir, et poursuivre son travail sans quitter l’écosystème Apple. Autre exemple : Siri peut désormais enchaîner des actions simples à partir d’une réponse de ChatGPT, comme lire un morceau issu d’une liste.
Autre amélioration bienvenue : Siri comprend mieux le contexte de votre appareil. Il sait maintenant dans quelle version d’iOS vous êtes, sur quel modèle d’iPhone, et peut vous guider plus efficacement dans les réglages. Le copier-coller de réponses générées via ChatGPT conserve désormais la mise en forme (titres, listes, tableaux), ce qui facilite leur utilisation dans Notes, Pages ou Mail.
Enfin, les commandes vocales gagnent en fluidité avec l’audio multiroom : on peut rediriger la musique diffusée via AirPlay d’un HomePod vers une autre pièce. Pratique, mais loin d’un bond technologique. En somme, des ajustements utiles… mais qui traduisent davantage un rattrapage qu’un véritable tournant.
Un « Siri personnel » toujours aux abonnés absents
C’est la grande promesse manquée d’iOS 26. Le « Personal Siri », censé s’appuyer sur Apple Intelligence pour offrir une expérience plus contextuelle, a été repoussé à 2026. À terme, cette version devrait comprendre vos mails, messages ou événements de calendrier pour enchaîner des actions intelligentes, tout en respectant la confidentialité grâce à un traitement local et sécurisé dans le cloud privé d’Apple.
Mais pour l’instant, on en reste à des fonctions limitées. Siri ne devine pas encore ce que vous voulez faire, n’oriente pas les actions selon votre journée, et peine à rivaliser avec des assistants plus proactifs sur Android.
Et puis, une question reste en suspens : quelle IA Apple utilise-t-elle vraiment sous le capot ? Si ChatGPT est déjà intégré, des rumeurs insistantes évoquent aussi des tests avec Gemini, le modèle de Google, en attendant que les briques maison soient prêtes. Rien n’est confirmé, mais le simple fait que la question se pose montre à quel point Siri reste en transition.
Comment tirer le meilleur de Siri dès maintenant ?
Même sans assistant intelligent de nouvelle génération, il est possible d’améliorer son quotidien. Première astuce : exploiter l’app Raccourcis, enrichie par Apple Intelligence. Elle permet, par exemple, de résumer un texte, générer une image ou extraire des données d’un PDF. En combinant ces actions à une commande vocale, Siri peut devenir un assistant bien plus utile.
iOS 26 propose une meilleure intégration avec chatGPT. © Guillaume Belfiore
Deuxième bon réflexe : maîtriser l’intégration avec ChatGPT. Posez vos questions ouvertes à Siri, laissez-le passer le relais, puis utilisez les options de partage ou les raccourcis pour finaliser votre tâche. Avec le copier-coller enrichi, vous gagnez aussi en confort de mise en forme.
Enfin, côté domotique, Siri devient plus fiable pour gérer la lecture audio dans plusieurs pièces. Et si vous n’avez pas l’iPhone dernier cri, pas d’inquiétude : la plupart de ces nouveautés fonctionnent aussi sur les modèles des années précédentes. Il suffit parfois d’un bon réglage pour gagner en efficacité, sans changer de smartphone.
Siri évolue, mais reste loin des promesses. iOS 26 ne signe pas encore la révolution de l’assistant personnel, mais pose quelques jalons. En attendant 2026 et un hypothétique grand bond en avant, il est possible de contourner ses limites actuelles en s’appuyant sur Raccourcis, ChatGPT et quelques astuces bien pensées.
Reste une question : Apple tiendra-t-elle enfin parole ? L’iPhone mérite mieux qu’un assistant à moitié intelligent. Et vous, Siri vous fait-il vraiment gagner du temps ?