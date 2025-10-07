La première nouveauté marquante concerne les alarmes et minuteries. Sur l’écran verrouillé, il faut désormais faire glisser le bouton pour arrêter une alarme, tandis qu’un simple tapotement suffit à activer le mode « Snooze ». Ce changement vise à éviter les arrêts accidentels lorsqu’on souhaite simplement repousser le réveil de quelques minutes pour rester au lit un peu plus longtemps. Plus question dorénavant de couper l'alarme par mégarde et d'arriver en retard au bureau.

Côté sécurité, la section « Confidentialité et sécurité » des réglages intègre à présent un interrupteur dédié aux mises à jour automatiques de sécurité. Il s’agit d’une évolution du système de Rapid Security Responses, capable de télécharger et d’installer automatiquement les correctifs nécessaires en arrière-plan. Ce dispositif pourra être activé pour combler une faille de sécurité jugée importante par Apple, et possiblement déjà exploitée, sans que l'utilisateur ne se rende compte de rien.

L’application Forme (Fitness) évolue elle aussi. Il est maintenant possible de créer des entraînements personnalisés directement depuis l’iPhone, en définissant le type d’activité, la durée, le niveau d’effort, les calories actives visées et même l’heure de démarrage. Une fonction pensée pour offrir plus de liberté aux utilisateurs qui souhaitent planifier leurs séances selon leurs objectifs.