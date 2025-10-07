La deuxième bêta d’iOS 26.1 apporte plusieurs ajustements pratiques. Apple revoit notamment la gestion des alarmes, la sécurité et le multitâche sur iPad.
C'est une nouvelle salve de mises à jour qui attendent les bêta testeurs. Apple poursuit le développement d’iOS 26.1 et d’iPadOS 26.1 avec une seconde bêta riche en petits changements, mais qui affinent en profondeur l’expérience utilisateur. Cette nouvelle version ne se contente pas de corriger des bugs : elle introduit des améliorations concrètes pour le quotidien, du réveil-matin à la productivité sur iPad. Les éléments de design hérités du « Liquid Glass » ont également été ajustés, avec un rendu plus subtil et des reflets moins marqués. Autant de retouches qui traduisent la volonté d’Apple de rendre iOS 26 plus fluide et cohérent visuellement.
Couper le réveil par inadvertance sera désormais impossible avec iOS 26.1
La première nouveauté marquante concerne les alarmes et minuteries. Sur l’écran verrouillé, il faut désormais faire glisser le bouton pour arrêter une alarme, tandis qu’un simple tapotement suffit à activer le mode « Snooze ». Ce changement vise à éviter les arrêts accidentels lorsqu’on souhaite simplement repousser le réveil de quelques minutes pour rester au lit un peu plus longtemps. Plus question dorénavant de couper l'alarme par mégarde et d'arriver en retard au bureau.
Côté sécurité, la section « Confidentialité et sécurité » des réglages intègre à présent un interrupteur dédié aux mises à jour automatiques de sécurité. Il s’agit d’une évolution du système de Rapid Security Responses, capable de télécharger et d’installer automatiquement les correctifs nécessaires en arrière-plan. Ce dispositif pourra être activé pour combler une faille de sécurité jugée importante par Apple, et possiblement déjà exploitée, sans que l'utilisateur ne se rende compte de rien.
L’application Forme (Fitness) évolue elle aussi. Il est maintenant possible de créer des entraînements personnalisés directement depuis l’iPhone, en définissant le type d’activité, la durée, le niveau d’effort, les calories actives visées et même l’heure de démarrage. Une fonction pensée pour offrir plus de liberté aux utilisateurs qui souhaitent planifier leurs séances selon leurs objectifs.
Le retour de Slide Over sur iPad, et des ajustements pour l'interface
Sur iPad, Apple réintroduit Slide Over, une fonction bien connue des utilisateurs d’iPadOS. Elle permet d’afficher une application secondaire en surimpression tout en conservant plusieurs fenêtres ouvertes grâce au nouveau système multitâche. L’activation se fait via le bouton vert de redimensionnement des fenêtres. Une seule application Slide Over peut être utilisée à la fois pour, par exemple, accéder rapidement à l'application Messages ou Musique sans qu'elle reste affichée à l'écran.
Les tablettes gagnent aussi une option de réglage du gain d’entrée pour les micros externes, utile pour les créateurs de contenu ou les vidéoconférences. Côté accessibilité, un nouveau mode “Display Borders” remplace l’ancienne option “Formes des boutons” et ajoute une bordure visible autour de chaque commande pour une meilleure lisibilité.
Apple en profite aussi pour peaufiner le design Liquid Glass : les titres des dossiers et des rubriques de réglages sont désormais alignés à gauche, les fonds d’écran adoptent le style d’iOS 26, et les instructions de recadrage lors du choix d’un fond d’écran apparaissent désormais brièvement avant de disparaître. Le dock gagne aussi un petit effet Liquid Glass très subtil, il faut vraiment coller son nez à l'écran pour s'en apercevoir, mais le nouveau design continue à imprégner l'ensemble du système d'exploitation mobile.
Enfin, l’application Photos affiche un menu simplifié pour les actions de groupe — diaporama, favoris et masquage — désormais placées en haut de l’écran.
iOS 26.1 semble déjà bien avancé, et devrait arriver rapidement sur les iPhone et iPad. Si l'on en croit le calendrier habituel, cette première grosse mise à jour devrait arriver durant la dernière semaine d'octobre 2025. Cela tombe bien, puisque l'on annonce aussi des nouveautés matérielles, à commencer par un nouvel iPad Pro M5. Hasard du calendrier ? On en doute !