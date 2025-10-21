Avec iOS 26.1, Apple introduit enfin une option pour désactiver l’ouverture accidentelle de l’appareil photo depuis l’écran verrouillé. Une petite nouveauté qui met fin à un problème aussi ancien qu’irritant pour les utilisateurs d’iPhone.
C'est un raccourci pratique, mais parfois irritant pour les utilisateurs d'iPhone. Depuis des années, ces derniers se plaignent de voir l’application Appareil photo s’ouvrir par inadvertance, simplement en effleurant l’écran verrouillé. Une fonction pensée pour capturer un instant en un geste rapide vers la gauche, mais souvent frustrant lorsqu'il est déclenché par erreur. Entre les photos involontaires de poches et les ouvertures répétées du capteur, Apple avait jusque-là laissé perdurer ce petit défaut d’ergonomie. Bonne nouvelle : iOS 26.1 met enfin un terme à ce vieux désagrément avec une option désormais disponible dans les réglages du système.
Vous pouvez couper l'ouverture de l'appareil photo depuis le lockscreen avec iOS 26.1
Repérée dans la bêta 4 d’iOS 26.1, disponible auprès des développeurs depuis ce lundi 21 octobre, cette nouvelle option permet de désactiver complètement le raccourci de l’appareil photo sur l’écran verrouillé. Une fois activée, elle empêche toute ouverture accidentelle de l’application, que ce soit via un glissement involontaire ou un contact prolongé dans une poche.
Apple a intégré ce paramètre dans la section Appareil Photo, là où sont regroupés les réglages relatifs aux fonctions relatives aux prises de vue. Le réglage est en bas de page, il faut scroller un peu pour l'apercevoir. L’utilisateur peut désormais choisir de masquer le raccourci photo, comme il est déjà possible de désactiver l’accès au Centre de contrôle ou à Siri.
Ce n'est pas la première fois qu'Apple donne plus de contrôle à ses utilisateurs en matière de photo. iOS 26 avait notamment permis de limiter le nombre d'options associées à la touche « Contrôle de l'appareil photo », ou la touche Photo présente sur les iPhone 16 et iPhone 17. La zone tactile peut être désactivée, pour se servir du bouton uniquement en tant que déclencheur. On peut aussi supprimer des options pour simplifier l'ergonomie, même si dans les faits peu de monde utilise cette touche qui pourrait d'ailleurs être grandement simplifiée dans les prochaines années.
Une mise à jour qui vient corriger certains problèmes d'ergonomie
Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité des ajustements apportés par iOS 26.1, une version intermédiaire particulièrement riche en correctifs et en petits raffinements d’interface. Outre cette option pour bloquer le raccourci photo, la mise à jour introduit également la possibilité de réduire les effets visuels du design Liquid Glass, jugé trop agressif par certains utilisateurs.
Apple semble donc à l’écoute des retours de sa communauté, multipliant les réglages pour adapter iOS à différents usages, qu’il s’agisse de confort visuel, d’ergonomie ou de personnalisation.
La version finale d’iOS 26.1 est attendue avant la fin du mois d’octobre, avec plusieurs optimisations de stabilité et de sécurité en complément. De quoi rappeler qu’en matière d’expérience utilisateur, ce sont souvent les plus petits détails qui font la différence.