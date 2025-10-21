Repérée dans la bêta 4 d’iOS 26.1, disponible auprès des développeurs depuis ce lundi 21 octobre, cette nouvelle option permet de désactiver complètement le raccourci de l’appareil photo sur l’écran verrouillé. Une fois activée, elle empêche toute ouverture accidentelle de l’application, que ce soit via un glissement involontaire ou un contact prolongé dans une poche.

Apple a intégré ce paramètre dans la section Appareil Photo, là où sont regroupés les réglages relatifs aux fonctions relatives aux prises de vue. Le réglage est en bas de page, il faut scroller un peu pour l'apercevoir. L’utilisateur peut désormais choisir de masquer le raccourci photo, comme il est déjà possible de désactiver l’accès au Centre de contrôle ou à Siri.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple donne plus de contrôle à ses utilisateurs en matière de photo. iOS 26 avait notamment permis de limiter le nombre d'options associées à la touche « Contrôle de l'appareil photo », ou la touche Photo présente sur les iPhone 16 et iPhone 17. La zone tactile peut être désactivée, pour se servir du bouton uniquement en tant que déclencheur. On peut aussi supprimer des options pour simplifier l'ergonomie, même si dans les faits peu de monde utilise cette touche qui pourrait d'ailleurs être grandement simplifiée dans les prochaines années.