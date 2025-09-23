iOS 26 est rempli de nouveautés… mais aussi de réglages souvent oubliés qui peuvent transformer votre expérience. Sécurité, confidentialité, autonomie : voici les paramètres à activer en priorité pour profiter pleinement de la mise à jour.
Derrière les effets de style de l’interface "Liquid Glass", iOS 26 embarque une foule de nouveaux réglages. Et certains, bien planqués, peuvent réellement améliorer votre quotidien. Qu’il s’agisse de renforcer la sécurité de votre iPhone, de mieux contrôler vos données ou de grappiller de précieuses heures de batterie, ces options méritent votre attention.
Nous avons parcouru tous les sous-menus pour repérer 10 réglages à activer en priorité. Pour chacun, vous trouverez le chemin exact dans les réglages, ainsi que des conseils pratiques. Certaines options dépendent du modèle d’iPhone, de la région ou des apps installées, mais toutes visent à tirer le meilleur d’iOS 26 dès maintenant.
Sécurité et confidentialité : commencez par là
1. Protection contre le vol de l’appareil
Réglages > Face ID/Touch ID et code > Protection en cas de vol de l’appareil.
Ce réglage bloque tout changement sensible (Apple ID, mot de passe, trousseau…) sans authentification biométrique, et impose un délai de sécurité. Incontournable si vous utilisez votre iPhone en mobilité.
2. Suivi publicitaire et inter-app
Réglages > Confidentialité et sécurité > Suivi
Réglages > Confidentialité et sécurité > Publicités Apple
Désactivez « Autoriser le suivi » pour empêcher le pistage inter-app, et limitez la personnalisation des publicités Apple. Un classique, mais toujours aussi efficace.
3. Accès aux photos : limiter l’accès
Lorsqu’une app demande l’accès à vos photos, choisissez systématiquement « Photos sélectionnées » plutôt que l’accès complet. Vous gardez le contrôle sur ce que chaque application peut voir.
4. Localisation : ajuster la précision
Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation
Optez pour « Quand l’app est active » et désactivez « Localisation précise » pour les apps qui n’ont pas besoin d’un positionnement fin (météo, réseaux sociaux, etc.).
Batterie et performance : des gains concrets
5. Actualisation en arrière-plan
Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan
Sélectionnez « Wi-Fi uniquement » ou désactivez cette option pour les apps les plus gourmandes. Moins d’activités en tâche de fond, plus d’autonomie.
6. Chargement optimisé et limite à 80 %
Réglages > Batterie > État de la batterie
Si disponible, activez le chargement optimisé et la limite de charge à 80 %. C’est une façon simple de préserver la santé de la batterie, surtout si vous rechargez la nuit.
Nouveautés utiles à ne pas rater
7. Vérification des clés de contact (Messages)
Réglages > Messages > Vérification des clés de contact
Utile pour s’assurer que vous parlez bien à vos contacts réels dans les conversations sensibles. La vérification permet de détecter une éventuelle usurpation.
8. Filtrage des appels et Hold Assist
Réglages > Téléphone
Activez le filtrage des appels inconnus, et si vous y avez accès, essayez Hold Assist : cette fonction gère automatiquement les serveurs vocaux pour vous faire gagner du temps.
9. Protection contre le contenu sensible
Réglages > Temps d’écran > Communication et contenu
Cette option filtre les contenus explicites dans Messages. Idéale pour les appareils partagés ou pour les enfants.
10. Centre de contrôle : ajoutez des raccourcis sécurité
Réglages > Centre de contrôle
Ajoutez les boutons Mode avion, Données cellulaires, Localiser ou Code QR à l’écran verrouillé. En cas de perte, vol ou urgence, ces raccourcis peuvent faire gagner de précieuses secondes.
Bonus pour les modèles récents : utilisez le bouton Action pour lancer un mode « Travail » ou « Déplacement » d’un simple appui.
Les nouvelles fonctionnalités de filtrage d'appel © Guillaume Belfiore
Réglages avancés et bonus utiles
Suggestions Siri et recherche
Réglages > Siri & Recherche
Désactivez les suggestions pour les apps qui n’ont pas besoin d’apparaître dans tous les menus. Moins d’indexation, moins de consommation.
Notifications : simplifier pour mieux respirer
Réglages > Notifications
Préférez l’affichage par liste, désactivez les alertes superflues, et combinez avec un mode Concentration pour retrouver du calme… et de l’autonomie.
Localisation des services système
Réglages > Confidentialité > Localisation > Services système
Désactivez les éléments non essentiels (publicité Apple, suggestions de lieu, etc.) tout en conservant « Localiser mon iPhone ».
Widgets et Activités en direct
Réglages > Notifications > Activités en direct
Supprimez les widgets inutiles qui consomment de la batterie ou des données en tâche de fond. À ajuster selon votre usage.
Quelques minutes suffisent pour activer ces réglages, mais leurs effets peuvent durer toute la vie de votre iPhone. Autonomie plus stable, téléphone plus réactif, et surtout une tranquillité d’esprit bienvenue.
Et vous, quels réglages avez-vous changés en priorité sur iOS 26 ? Dites-le-nous en commentaire ou sur nos réseaux : vos meilleures astuces seront ajoutées à l’article dans une prochaine mise à jour.