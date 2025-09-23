Suggestions Siri et recherche

Réglages > Siri & Recherche

Désactivez les suggestions pour les apps qui n’ont pas besoin d’apparaître dans tous les menus. Moins d’indexation, moins de consommation.

Notifications : simplifier pour mieux respirer

Réglages > Notifications

Préférez l’affichage par liste, désactivez les alertes superflues, et combinez avec un mode Concentration pour retrouver du calme… et de l’autonomie.

Localisation des services système

Réglages > Confidentialité > Localisation > Services système

Désactivez les éléments non essentiels (publicité Apple, suggestions de lieu, etc.) tout en conservant « Localiser mon iPhone ».

Widgets et Activités en direct

Réglages > Notifications > Activités en direct

Supprimez les widgets inutiles qui consomment de la batterie ou des données en tâche de fond. À ajuster selon votre usage.