2025, c'est déjà terminé, mais avant d'entamer une nouvelle année, un petit bilan s'impose : voici les tendances Tech qui ont tout changé ces 12 derniers mois.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
L'année 2025 a été marquée par une véritable accélération des innovations, boostées en grande partie par l'IA. C'est bien simple, aucun secteur n'y échappe et nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère qui promet d'être riche en rebondissements. Tour d'horizon des innovations majeures qui ont bouleversé la Tech en 2025.
1. L'IA agentique
En 2025, avec l'avènement de l'IA agentique, la technologie est devenue capable de planifier, de décider mais aussi d'exécuter des tâches en toute autonomie. Voyages, gestion de stocks, relation client… Les agents IA s'adaptent à tous les domaines et infiltrent même les navigateurs. La sécurité des données, elle, reste un défi.
2. L'IA générative visuelle
Si, en 2024, on parlait encore de DALL.E ou de Midjourney, cette année, alors que le vibe-coding émerge, ChatGPT Images et Nano Banana sont sur toutes les lèvres, et pas toujours pour les bonnes raisons. Côté vidéo, le générateur Sora 2, a, lui aussi, brouillé un peu plus les frontières entre réalité et imaginaire. Pour le meilleur et pour le pire ?
3. L'IA embarquée
En 2025, l'IA a été intégrée aux smartphones, téléviseurs, voitures et objets connectés. À l'instar de Google, qui a déployé Gemini dans les appareils Android et toutes les apps de Google Workspace, de nombreuses entreprises ont décidé de développer leurs propres assistants IA. L'objectif ? Toujours plus d'efficacité !
4. La réalité étendue
Grâce au succès des lunettes Meta, la réalité étendue s'est considérablement démocratisée en 2025. Mêlant design et technologie, les Ray-Ban Display et les Oakley Meta Vanguard ont été adoptées par de nombreux utilisateurs et inspirent la concurrence.
5. Le Zero Trust
Le nombre de cyberattaques a explosé en 2025. Pour y faire face, la politique Zero Trust est devenue la norme. Le principe ? Ne faire confiance à aucune personne par défaut et exiger une authentification. Complexe à mettre en oeuvre, cette stratégie musclée soulève tout de même quelques questions.
6. L'informatique quantique
L'informatique quantique est bel et bien une réalité : Google, Microsoft, Thales et bien d'autres rivalisent d'ingéniosité pour s'imposer dans le domaine. Certains experts estiment même que le secteur pourrait être à l'origine de l'explosion de la bulle IA. Réponse en 2026 ?
7. Les défis de l'arrivée de la 6G
Alors que les premiers smartphones 6G pourraient débarquer en 2028, les besoins en spectre radioélectrique augmentent. Du côté de la France, on anticipe l'arrivée de la 6G avec la création, cette année, d'un hub national permettant de coordonner les efforts. Le partage des ondes entre opérateurs est également un sujet critique.
8. Les robots domestiques
Ils prêtent un peu à sourire, mais ils sont tout de même là : les robots domestiques ont fait une entrée fracassante dans le domaine des tâches ménagères ou de l'aide aux personnes âgées. Si la fluidité est loin d'être au rendez-vous, cette tendance pourrait transformer le quotidien dans les années à venir.
9. La sobriété numérique
Qui dit « technologie » dit « consommation d'énergie » et dans ce domaine, il est urgent d'innover. Ça tombe bien, 2025 a vu le concept de sobriété numérique s'imposer et les efforts dans le domaine se multiplient. Hélas, la route est encore longue.
10. La mobilité autonome
La mobilité autonome a beaucoup progressé en 2025 : robotaxis, Full Self-Driving… Entre alliances et coups de bec, les acteurs du secteur s'apprêtent à changer du tout au tout notre rapport à la voiture.
Et vous, quelles innovations vous ont bluffé en 2025 ? Partagez vos coups de cœur, on est tout ouïe !