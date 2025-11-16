Cette soudaine fièvre de la transparence n'arrive pas par hasard. Elle sonne comme une réponse directe à Waymo. La filiale de Google, qui fait déjà rouler ses taxis sans chauffeur dans plusieurs villes américaines, cultive son image de premier de la classe avec des rapports réguliers et des données souvent validées par des organismes indépendants. En demandant à ses rivaux de montrer patte blanche, Waymo a mis Tesla au pied du mur. La question est maintenant de savoir si ces chiffres, issus de ses propres systèmes, suffiront à convaincre le public et, surtout, les autorités.