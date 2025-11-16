Provoqué en duel par son grand concurrent Waymo, Tesla a décidé de sortir de son silence radio. Le constructeur vient de publier un bulletin de notes détaillé pour sa conduite autonome, histoire de montrer qui est le meilleur élève de la classe.
La petite phrase a fait mouche. Il aura suffi que Tekedra Mawakana, la directrice générale de Waymo, réclame plus de transparence dans le secteur pour que Tesla se décide enfin à jouer cartes sur table. Dans une riposte bien sentie, le géant de l'automobile électrique a publié son premier vrai rapport de sécurité détaillé pour son fameux système de conduite entièrement autonome, le Full Self-Driving (FSD).
La riposte en chiffres de Tesla
Sur le papier, Tesla sort les muscles. La marque affirme qu'un véhicule équipé du FSD parcourrait en moyenne 2,9 millions de miles (environ 4,6 millions de kilomètres) avant de connaître un accident sérieux, contre seulement 505 000 miles pour un conducteur américain moyen. Pour la tôle froissée sans gravité, l'écart serait tout aussi parlant. Ces statistiques clinquantes sont une manière pour l'entreprise de calmer le jeu, alors même que le régulateur américain, la NHTSA, a lancé une enquête sur près de trois millions de ses voitures après des signalements pour le moins gênants, incluant des franchissements de feux rouges.
Longtemps, Tesla a entretenu la confusion en mélangeant les données de son Autopilot basique, conçu pour les autoroutes, avec celles de son système plus avancé. Cette fois, la copie est plus propre : le rapport se concentre uniquement sur le FSD supervisé, celui qui demande toujours au conducteur de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Un détail qui a son importance.
Cette soudaine fièvre de la transparence n'arrive pas par hasard. Elle sonne comme une réponse directe à Waymo. La filiale de Google, qui fait déjà rouler ses taxis sans chauffeur dans plusieurs villes américaines, cultive son image de premier de la classe avec des rapports réguliers et des données souvent validées par des organismes indépendants. En demandant à ses rivaux de montrer patte blanche, Waymo a mis Tesla au pied du mur. La question est maintenant de savoir si ces chiffres, issus de ses propres systèmes, suffiront à convaincre le public et, surtout, les autorités.