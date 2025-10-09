Une information de Reuters nous apprend aujourd'hui que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le régulateur américain de la route, vient d'ouvrir une nouvelle enquête sur le logiciel FSD de Tesla.

Elle va ainsi se pencher au total sur 58 accidents ayant mis en cause des Tesla avec le FSD activé, qui ont entraîné 14 crashs et 23 blessures. Ces accidents ont notamment eu lieu alors que le véhicule ne s'est pas arrêté quand il le devait, ou au contraire quand il n'est pas resté à l'arrêt.