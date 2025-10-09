Une nouvelle enquête du régulateur américain de la route vient d'être ouverte contre Tesla. Certains véhicules utilisant le FSD pour la conduite autonome n'auraient pas respecté le code de la route.
Malgré les efforts des ingénieurs des grands spécialistes de la conduite autonome, il arrive que les véhicules ne respectent pas le code de la route, comme récemment une histoire cocasse aux États-Unis nous le rappelait. Tesla est aussi dans ce cas, avec une enquête ouverte contre l'entreprise d'Elon Musk portant sur des véhicules utilisant son logiciel de conduite autonome, le système Full Self-Driving (FSD).
Tesla est l'objet d'une nouvelle enquête de la part du régulateur américain
Une information de Reuters nous apprend aujourd'hui que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le régulateur américain de la route, vient d'ouvrir une nouvelle enquête sur le logiciel FSD de Tesla.
Elle va ainsi se pencher au total sur 58 accidents ayant mis en cause des Tesla avec le FSD activé, qui ont entraîné 14 crashs et 23 blessures. Ces accidents ont notamment eu lieu alors que le véhicule ne s'est pas arrêté quand il le devait, ou au contraire quand il n'est pas resté à l'arrêt.
Les Tesla passent au feu rouge
Ces véhicules ont ainsi pour certain tout simplement grillé un feu rouge, ou ont cherché à « tourner dans une route dans le mauvais sens malgré la présence de panneaux de signalisation indiquant une voie à contresens ». Soit des comportements extrêmement dangereux, capables de produire des accidents graves.
À noter que la NHTSA ne va pas se concentrer sur ces types particuliers d'incidents, mais va aussi analyser ceux qui ont eu lieu du côté de passages à niveau. Enfin, le régulateur veut aussi analyser si le FSD a reporté rapidement les éventuels incidents ainsi que la qualité des poignets de portes électroniques, contre lesquelles des conducteurs de Tesla se sont déjà retournés au niveau judiciaire, accusant ce système d'avoir été à l'origine d'homicides involontaires.