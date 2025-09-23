Les voitures Tesla dominent le classement des accidents mortels outre-Atlantique, selon une étude réalisée par la firme spécialisée iSeeCars. Et ce n’est pas dû à la qualité des véhicules, bien au contraire…
Pour la mener à bien, l'organisme a épluché les données du système de rapport d'analyse des accidents mortels, géré par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière. Seuls les accidents impliquant des modèles commercialisés entre 2018 à 2022 et ayant entraîné la mort d'au moins un occupant ont été pris en compte. Et le constat n'est pas fameux pour Tesla.
L'inattention des automobilistes mise en cause
Les véhicules de la marque possèdent un taux d'accidents mortels d'environ 5,6 pour 1 milliard de miles parcourus, soit près de 3,5 par milliard de kilomètres. À noter, tout de même, qu'à l'échelle du trafic américain, qui compte environ 5 000 milliards de kilomètres parcourus chaque année, ce chiffre ne relève pas de l’exception.
Mais ce qui frappe, c'est surtout que Tesla affiche un taux deux fois supérieur à la moyenne nationale, fixée à 2,8 accidents mortels par milliard de kilomètres. La marque se hisse largement au-dessus de la norme, juste devant Kia, suivie à distance par Buick, Dodge et Hyundai, qui complètent ce top 5.
Les auteurs de l'étude, publiée en 2024, mettent directement en cause le comportement des conducteurs plutôt que la sécurité des véhicules, qui sont toujours plus complets sur l'aspect technique. « Les voitures neuves sont plus sûres que jamais. Mais ces dispositifs de sécurité sont contrecarrés par la distraction au volant et l'augmentation des vitesses, ce qui entraîne une hausse du nombre d'accidents et de décès ces dernières années », remarque Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars.
Pour preuve, le nombre d'accidents et de décès a été plus élevé au cours des six dernières années qu'au cours des douze années précédentes, selon l'ONG américaine Insurance Institute for Highway Safety.
La communication de Tesla pointée du doigt
Ceci est d'autant plus vrai en ce qui concerne Tesla : l'entreprise a été accusée à maintes reprises de survendre les capacités de ses voitures en matière de conduite autonome. En conséquence, certains automobilistes sont moins vigilants lorsqu'ils se trouvent au volant d'un véhicule de la marque, avec des conséquences potentiellement terribles.
D'ailleurs, la responsabilité du constructeur a été reconnue pour la première fois dans un accident impliquant l'Autopilot, son assistant d'aide à la conduite, en août dernier. Le drame a causé la mort d'une femme de 22 ans, blessant griévement son compagnon.