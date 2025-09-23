Les auteurs de l'étude, publiée en 2024, mettent directement en cause le comportement des conducteurs plutôt que la sécurité des véhicules, qui sont toujours plus complets sur l'aspect technique. « Les voitures neuves sont plus sûres que jamais. Mais ces dispositifs de sécurité sont contrecarrés par la distraction au volant et l'augmentation des vitesses, ce qui entraîne une hausse du nombre d'accidents et de décès ces dernières années », remarque Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars.