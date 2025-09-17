MisterDams

J’ai toujours trouvé assez foireux ce système, même si je trouve la Model 3 restylée plus pratique que les anciennes versions. En tout cas je sens pas un vrai gain à l’usage que d’appuyer sur le bouton au lieu d’une poignée traditionnelle, c’est pas comme si les poignées modernes demandaient beaucoup de force, et le geste est clairement ancré dans nos mémoires procédurales.

Un adulte trouvera aisément l’ouverture mécanique s’il est juste coincé (c’est le premier truc « chelou » que j’ai repéré en tant que passager dans une Tesla, ça donnait l’impression d’une mauvaise finition !), mais dans une situation d’urgence où chaque seconde est précieuse, c’est sûr que c’est pas une évidence d’avoir un geste différent à faire si le premier ne fonctionne pas (car cette fois, ce n’est pas dans la mémoire procédurale).

C’est vrai que j’avais jamais pensé à la sécurité enfant ou à l’accès depuis l’extérieur. Bon cela dit, il doit y avoir 99% des voitures modernes qui verrouillent leurs portes au démarrage, donc c’est pas plus facile à ouvrir de l’extérieur en l’absence de batterie basse tension. Je ne sais pas trop comment ça n’a pas posé problème jusqu’ici ?