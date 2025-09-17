Tesla fait l'objet d'une nouvelle enquête fédérale. Cette fois, ce sont les poignées de porte électroniques des véhicules de la marque qui sont visées, en raison de dysfonctionnements qui bloqueraient les passagers à l'intérieur.
Les portes de Tesla s'ouvrent grâce à un système électronique alimenté par une petite batterie basse tension. Or, si celle-ci tombe en panne après un choc ou une coupure de courant, les poignées deviennent inopérantes.
Théoriquement, il existe des manettes mécaniques de secours pour les ouvrir, mais elles s'avèrent souvent difficiles à localiser selon les témoignages, en plus d'être variables selon les modèles, et parfois inexistantes à l’arrière sur certaines séries de Model 3 et Model Y.
Des cas graves
Ainsi, l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA) a reçu des plaintes de propriétaires signalant ce dysfonctionnement. Neuf incidents ont déjà été recensés par l'organisme. Dans la majorité des cas, ce sont des enfants qui se retrouvent piégés à l'intérieur de Model Y, alors que les parents, confrontés à une panne soudaine de la batterie basse tension, sont incapables de rouvrir les portes depuis l'extérieur.
Ce phénomène devient encore plus grave en cas d'accident de la route. En Virginie, par exemple, le conducteur d'une voiture Tesla a pu être sorti de l'habitacle par la fenêtre après un crash, mais sa femme, bloquée côté passager, a subi de graves brûlures et des lésions pulmonaires parce que les portes restaient verrouillées.
D'autres cas plus tragiques encore alimentent les doutes, sans qu'il soit encore possible d'affirmer que les portes soient la cause directe du décès. En Californie, trois étudiants sont morts dans l'incendie d'un Cybertruck, tandis que dans le Wisconsin, cinq occupants d'une Model S ont péri dans des circonstances similaires. Fait troublant : les enquêteurs ont relevé que les victimes semblaient avoir tenté de s'échapper, car elles étaient toutes regroupées à l'avant de l'habitacle. Mais entre la violence du choc, la rapidité des flammes et la conception des serrures, il est difficile d'isoler la responsabilité exacte des portes.
Plus de 100 000 modèles concernés, pour l'instant
C'est précisément ce flou que l'enquête fédérale entend dissiper. Elle doit déterminer si le système de portes de Tesla présente un défaut de conception constituant un risque pour la sécurité publique. Les enquêteurs vont notamment analyser la fiabilité de l'alimentation électrique des serrures, vérifier si les dispositifs manuels sont réellement utilisables et décider, le cas échéant, d'un rappel massif pour corriger le problème.
L'enquête porte spécifiquement sur 174 290 Model Y, mais elle pourrait être étendue à d'autres véhicules. Ce n'est pas la première fois que le constructeur de voitures électriques est ciblé par une enquête de la part de la NHTSA. Le gouvernement cherche également à déterminer si la marque a eu recours à de la publicité mensongère à propos des capacités de l'Autopilot, son dispositif d'aide à la conduite.
