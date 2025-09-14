Tesla retire discrètement sa version Cybertruck la plus abordable après cinq mois de commercialisation. Le modèle Long Range RWD à 69 990 dollars disparaît du configurateur américain.
- Tesla a discrètement retiré le Cybertruck Long Range RWD à 69 990 dollars de son configurateur américain, cinq mois après son lancement.
- La version d'entrée de gamme a été critiquée pour ses coupes sur les fonctionnalités et le confort, entraînant peu d'acheteurs.
- Les ventes de Cybertruck ont chuté, avec moins de 40 000 unités écoulées en un an, loin des objectifs de Tesla.
Tesla supprime une option de son catalogue Cybertruck. La version Long Range à propulsion arrière, commercialisée depuis avril 2025, a disparu du site officiel américain du constructeur. Cette décision arrive à peine cinq mois après le lancement de ce modèle présenté comme l'option la plus accessible de la gamme.
Les acheteurs intéressés par le pick-up électrique dont on vous avait déjà dit que même Tesla ne voulait plus, ont désormais deux configurations seulement à leur disposition. La version à transmission intégrale débute à 79 990 dollars. La Cyberbeast grimpe quant à elle à 114 990 dollars. L'écart de prix entre l'ancienne version d'entrée de gamme et la nouvelle option la moins chère atteint 10 000 dollars supplémentaires.
Comment Tesla a sabordé sa version d'entrée de gamme
Pour atteindre 69 990 dollars, Tesla a dû effectuer des coupes sombres sur la chaîne de production et a supprimé tout ce qui coûte cher. Exit la suspension pneumatique adaptative. Place aux ressorts hélicoïdaux classiques, bien moins sophistiqués.
Ne cherchez pas le luxe dans l'habitacle, vous n'y trouverez que du bas de gamme assumé. Tesla remplace les sièges cuir par du tissu. Le système audio passe de 15 à 7 haut-parleurs. Les passagers arrière perdent leur écran tactile et leurs sièges chauffants. Plus de prises électriques dans la benne. Même l'éclairage arrière perd sa barre LED emblématique.
Personne n'en veut. Pour 10 000 dollars de plus, on récupère toutes les fonctionnalités premium, un moteur supplémentaire et des performances décentes. Très peu d'acheteurs acceptent un Cybertruck aussi dépouillé.
Tesla accumule les échecs commerciaux avec son pick-up
Tesla vend 4 306 Cybertrucks au deuxième trimestre 2025 selon Cox Automotive. Le pick-up électrique arrive troisième sur son marché américain. Après quatorze mois de commercialisation, Tesla écoule moins de 40 000 véhicules par an. Elon Musk visait pourtant entre 250 000 et 500 000 unités annuelles.
Pourtant, le Cybertruck avait bien démarré en 2024. Tesla en vendait 38 965 unités et dominait le marché des pick-ups électriques américains. Mais 2025 casse cette dynamique. Un million de précommandes avaient été enregistrées lors de la présentation en 2019.
Pourquoi cette chute ? Tesla multiplie les prix par deux depuis les annonces initiales. Le constructeur promettait un tarif de départ à 39 900 dollars en 2019. Aujourd'hui, il faut débourser 30 000 dollars de plus minimum. Le crédit d'impôt fédéral américain de 7 500 dollars va bientôt disparaître, ce qui aggrave encore la facture.
Tesla refuse pour l'heure de commenter l'arrêt de cette configuration. Mais on imagine que gérer plusieurs variantes complique la production et coûte cher. Ce modèle d'appel rapportait probablement peu.
Quelques exemplaires neufs traînent encore dans les concessions Tesla américaines. Mais les stocks vont rapidement s'épuiser.