Tesla vend 4 306 Cybertrucks au deuxième trimestre 2025 selon Cox Automotive. Le pick-up électrique arrive troisième sur son marché américain. Après quatorze mois de commercialisation, Tesla écoule moins de 40 000 véhicules par an. Elon Musk visait pourtant entre 250 000 et 500 000 unités annuelles.

Pourtant, le Cybertruck avait bien démarré en 2024. Tesla en vendait 38 965 unités et dominait le marché des pick-ups électriques américains. Mais 2025 casse cette dynamique. Un million de précommandes avaient été enregistrées lors de la présentation en 2019.

Pourquoi cette chute ? Tesla multiplie les prix par deux depuis les annonces initiales. Le constructeur promettait un tarif de départ à 39 900 dollars en 2019. Aujourd'hui, il faut débourser 30 000 dollars de plus minimum. Le crédit d'impôt fédéral américain de 7 500 dollars va bientôt disparaître, ce qui aggrave encore la facture.

Tesla refuse pour l'heure de commenter l'arrêt de cette configuration. Mais on imagine que gérer plusieurs variantes complique la production et coûte cher. Ce modèle d'appel rapportait probablement peu.

Quelques exemplaires neufs traînent encore dans les concessions Tesla américaines. Mais les stocks vont rapidement s'épuiser.