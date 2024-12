Elon Musk n'est pas seulement l'un des soutiens les plus enthousiastes de Donald Trump et futur membre temporaire de son prochain gouvernement. On a parfois tendance à l'oublier en ce moment, mais le milliardaire est aussi le fondateur de Tesla et préside toujours l'entreprise aujourd'hui. Si l'on oublie les robots Optimus, la dernière actualité du constructeur automobile est le Cybertruck, un pick-up électrique au design singulier, qui a fait parler de lui notamment pour sa présentation désastreuse en novembre 2019. Il y a un an tout juste, le Cybertruck est enfin sorti des usines du constructeur pour accompagner ses premiers acheteurs. Une petite année plus tard, l'enthousiasme semble être radicalement retombé.