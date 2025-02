nagracard

Musk est free speech quand il veut cracher ses fakes news !

En chine, une propriétaire de Tesla s’est vu perdre son procés pour diffamation … car la voiture de son père avait perdu le contrôle des freins … et en chine … business oblige … on a le droit de fermer sa gueule …comme sur X maintenant … si on est pas du coté de Musk … on est rétrogradé / muted !

Free speech made in Musk c’est sa voix ou rien !

La hype de Tesla est terminée, avant il était seul sur le marché … déjà en China BYD l’a devancé … en Allemagne il fermera son usine … et Tesla aura au plus poussé les constructeurs Allemands à se dépasser ( BMW & co … ).