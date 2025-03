La Tesla Model Q, dont le nom de code interne serait « Redwood », reposerait sur une plateforme hybride partagée avec le Cybercab. Elle serait environ 30% plus légère que la Model 3 et afficherait une longueur de 3,99 mètres, ce qui la classerait dans la catégorie des berlines compactes. On comprend que ce rognage permettrait d'optimiser l'efficacité énergétique tout en diminuant les coûts de production.

Pour atteindre son objectif de prix, Tesla miserait sur des batteries LFP (lithium-fer-phosphate), que l'on sait plus durables et moins chères. Deux capacités seraient proposées : 53 kWh et 75 kWh, offrant une autonomie estimée entre 400 et 500 km selon la norme WLTP. Soit de quoi satisfaire aussi bien les conducteurs urbains que ceux qui recherchent plus de polyvalence.

Côté motorisation, deux configurations seraient envisagées : une version à moteur unique pour une propulsion classique et une variante à deux moteurs pour une transmission intégrale plus performante pour permettre à Tesla de maintenir des performances satisfaisantes malgré les contraintes budgétaires.

Le design reste encore un mystère. Des rendus conceptuels circulant sur les réseaux sociaux suggèrent une silhouette épurée, entre hatchback et petit crossover, ou d'autres reprenant les lignes futuristes des Model 3 et Y. Tesla conserverait probablement son identité visuelle distinctive sur ce modèle d'entrée de gamme.