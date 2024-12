La rencontre de responsables de Tesla avec la Deutsche Bank la semaine dernière est définitivement riche en renseignements intéressants ! Grâce à cette dernière, on savait déjà que Tesla souhaitait lancer l'an prochain une compagnie de robotaxi fonctionnant avec un téléopérateur. Et la rencontre aurait aussi été l'occasion d'en apprendre plus sur un nouveau véhicule, dit « Model Q ».

Il s'agirait un véhicule beaucoup plus abordable que ceux commercialisés actuellement, et qui serait assemblé sur la dernière plateforme de Tesla. Ce Model Q pourrait être lancé lors du premier semestre 2025, et coûterait moins de 218 000 yuans, soit un environ 30 000 dollars. Il pourrait même atteindre le tarif de 25 000 dollars sur le marché américain !