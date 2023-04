Compact et moins cher, Tesla préparerait 4 millions d'unités de son nouveau modèle

La question du futur modèle compact de Tesla a agité la toile depuis un certain temps déjà. Il y a un peu plus d'un mois, une vidéo promotionnelle de Tesla semblait même avoir montré (par inadvertance ?) à quoi pouvait ressembler ce fameux véhicule de poche. Et la carrosserie de cette voiture ne devrait pas nous être totalement inconnue, selon la source chinoise citée par Electrek, à savoir 36 Krypton.

« Des sources ont révélé à 36 Krypton que le prochain modèle à bas prix de Tesla est le petit modèle Y, et que Tesla est en train de mettre en place un plan de capacité de production annuelle allant jusqu'à 4 millions de véhicules pour ce modèle », est-il ainsi indiqué. Au vu de la popularité de la Model Y, Tesla parait donc taper juste pour ce nouveau véhicule ! On attend maintenant les détails, qui devraient rapidement arriver dans les semaines à venir.