Dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier, deux policiers de San Bruno (Californie) repèrent un véhicule en train de faire un demi-tour à un feu rouge, pour reprendre dans l'autre sens. Un comportement qui, par expérience, leur fait tout de suite penser à un conducteur ivre, aux trousses duquel ils se mettent alors directement.

Sirènes allumées, ils se mettent à poursuivre le véhicule, qui s'arrête très vite, au bout de quelques mètres, sur le bas côté. Une opération qui semble finalement aller sur des roulettes, jusqu'à ce que l'un des policiers s'approche de l'habitacle, pour contrôler le conducteur. Et là, surprise, il tombe sur un siège vide ! Car le véhicule en question était un taxi autonome de la marque Waymo, une filiale de Google.