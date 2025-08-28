Début juillet, Pony.ai a annoncé le lancement de ses premiers essais à Lenningen, petit village luxembourgeois de 2 000 habitants. Un mois plus tôt, Wayve avait signé un partenariat avec Uber pour déployer ses voitures autonomes dans Londres. Uber prépare aussi un accord avec la société chinoise Momenta pour des tests en Europe dès 2026, sans précision sur les villes concernées.

À Paris, les spectateurs de Roland-Garros ont pu monter dans une navette autonome fournie par WeRide, déjà présent en Chine et Renault. Le trajet fait moins de trois kilomètres et la vitesse reste limitée, mais le service a été reconduit cette année. Baidu a choisi Lyft, concurrent direct d’Uber aux États-Unis, pour préparer son arrivée sur le continent.

Volkswagen veut aussi rester dans la course. Le groupe travaille avec Mobileye pour ses minibus ID. Buzz AD, qui circuleront dans les réseaux de transport public à Hambourg et à Berlin.