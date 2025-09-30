Problème, comment dresser une contravention lorsqu'aucun conducteur ne se trouve derrière le volant ? Car les agents n'ont, à ce jour, pas légalement le droit de sanctionner l'opérateur lors d'infraction mineure du code de la route en Californie. En revanche, ils peuvent les punir en cas de problèmes de stationnement, et ils n'y manquent pas.