Lorsqu'ils ont repéré un véhicule commettre une infraction mineure, des policiers californiens se sont précipités vers celui-ci pour lui infliger une contravention. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand ils ont réalisé que personne ne se trouvait au volant…
Si l'on entend surtout parler des taxis autonomes de Tesla, il faut savoir que c'est Waymo, filiale d'Alphabet, qui domine allègrement le domaine de la conduite autonome outre-Atlantique. Ses voitures, qui effectuent des trajets dans plusieurs villes américaines, commencent même à être connues par les forces de l'ordre. Une situation pouvant parfois mener à des situations cocasses.
Flou juridique
Ce fut récemment le cas à San Bruno, au cœur même de la Silicon Valley en Californie. Ce samedi 27 septembre, des policiers en patrouille ont vu un taxi autonome Waymo faire un demi-tour illégal lors d'un contrôle routier. Ils l'ont alors poursuivi, poussant le véhicule à se ranger tout seul.
Problème, comment dresser une contravention lorsqu'aucun conducteur ne se trouve derrière le volant ? Car les agents n'ont, à ce jour, pas légalement le droit de sanctionner l'opérateur lors d'infraction mineure du code de la route en Californie. En revanche, ils peuvent les punir en cas de problèmes de stationnement, et ils n'y manquent pas.
Cet événement illustre le décalage croissant entre la vitesse de déploiement des technologies autonomes et la lenteur de l'adaptation du cadre légal. Les voitures sans conducteur circulent déjà dans les rues californiennes, mais la responsabilité juridique reste encore floue dès qu'il s'agit d'infractions de circulation.
D'autres États à la page
Tous les États américains ne sont pas au même niveau. Depuis 2018 dans l'Arizona, les forces de l'ordre sont par exemple en mesure de verbaliser les opérateurs de taxis autonomes. De nombreux autres États adaptent leurs lois pour éviter le vide juridique, alors que ce type de véhicules se démocratise sérieusement.
Waymo a franchi le cap de 10 millions de trajets payants au printemps 2025, et réalise désormais plus de 250 000 trajets commerciaux par semaine, soit une multiplication par cinq en un an. L'entreprise est actuellement opérationnelle à San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin et depuis l’été 2025, à Atlanta. Elle vise aussi un déploiement à l'international, à Tokyo pour commencer.