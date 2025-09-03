En Europe, l’approbation des nouvelles fonctions de conduite automatisée passe par le RDW, l’agence de certification automobile basée aux Pays-Bas. Ses ingénieurs n’autorisent aucune mise en circulation sans une série complète de tests sur route et en laboratoire. Ils vérifient la sécurité des capteurs et des caméras et le comportement des véhicules face à des scénarios précis : freinage brusque, obstacles imprévus, changement de file sur autoroute.

Pour Elon Musk et ses équipes, cette étape est éliminatoire. Chaque décision est documentée et le RDW applique ses méthodes avec rigueur. Les échanges internes de Tesla montrent une équipe qui presse les autorités : « Nous devons obtenir le feu vert rapidement, sinon la fenêtre commerciale se refermera », écrit un responsable du projet européen. Le RDW a programmé ses inspections et ses validations selon son calendrier, sans dérogation.

Le dossier implique le RDW et ses inspections techniques, ainsi que la coordination avec certaines structures ministérielles lors de la collecte des données de tests. L’agence néerlandaise est en contact avec des homologues dans d’autres pays pour examiner la faisabilité d’un déploiement plus large du FSD.

Aux États-Unis, Tesla met son logiciel à disposition pendant que les tests se déroulent. En Europe, la validation doit précéder toute mise en circulation.