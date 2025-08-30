En juillet 2025, les immatriculations de voitures électriques en Europe ont progressé de 39 %. Pourtant, Tesla décroche avec une chute de 40%, tandis que le chinois BYD grimpe et dépasse ponctuellement l’Américain.
Les derniers chiffres publiés par l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) montrent un grand coup d'accélérateur du marché électrique. Depuis janvier, plus d’un million de véhicules 100% batterie ont été immatriculés dans l’Union européenne, soit 15,6 % du marché contre 12,5 % l’an dernier. L’Allemagne mène la danse avec près de 300 000 voitures électriques depuis le début de l’année, suivie par l’Espagne où les ventes ont quasiment doublé. L’Italie et la Belgique progressent également, ce qui confirme la montée en puissance de ce type de motorisation.
Pourtant, tous les constructeurs n’en profitent pas. Tesla, pionnier du secteur, décroche face à cette vague. Ses ventes chutent de plus d’un tiers depuis janvier, alors que ses concurrents grimpent. Dans le même temps, BYD, marque chinoise encore peu connue en Europe, multiplie ses volumes et prend même l’avantage sur un mois. Entre un leader historique qui perd de sa force et un nouvel entrant qui avance à toute vitesse, le marché européen vit un moment charnière.
Tesla plonge alors que le marché électrique européen explose
Sur les sept premiers mois de l’année, Tesla a livré un peu plus de 119 000 voitures en Europe, soit une baisse de 33 % par rapport à 2024 où elle dépassait les 179 000 unités. Sa part de marché passe de 2,3 % à 1,5 %. Rien qu’en juillet, la marque plafonne à 8 837 immatriculations, alors même que le marché dans son ensemble grimpe de plus de 39 %.
Cette contre‑performance apparaît d’autant plus marquée que la demande se renforce partout. L’Allemagne a enregistré +58% d’immatriculations électriques en juillet. L’Espagne affiche +127 %. Même la France, qui connaît une baisse cumulée depuis janvier, rebondit sur le mois avec +14, 8%. Les volumes s’accélèrent donc, mais sans Tesla.
Elon Musk a évoqué un marché européen « difficile » et pointé le blocage de la mise en service de son logiciel de conduite autonome. Mais ces explications peinent à convaincre car d’autres acteurs alignent de bons résultats dans le même contexte. Volkswagen Group, avec ses marques Skoda et Cupra en tête, dépasse les 1,7 million de ventes toutes motorisations confondues depuis janvier. BMW progresse également, Ford signe une hausse de 10% sur le mois de juillet, et même les coréens Hyundai et Kia maintiennent leur cadence.
Pour Tesla, la situation semble plus être le résultat de son catalogue limité et de son positionnement prix que d’une défaillance du marché. Ses quatre modèles vieillissent face à la diversité de l’offre concurrente. Pendant ce temps, les constructeurs traditionnels multiplient les versions hybrides et électriques adaptées aux attentes locales.
BYD dépasse Tesla et s’impose comme nouvel acteur visible
À l’inverse, BYD enregistre une percée fulgurante. En juillet, le constructeur chinois a immatriculé 13 503 voitures en Europe, soit 225% de plus qu’un an plus tôt. Son cumul depuis janvier atteint plus de 84 000 véhicules, en hausse de près de 291% par rapport à 2024. Sans atteindre encore Tesla sur l’année, BYD a déjà pris l’avantage sur le mois de juillet.
Cette progression trouve écho dans sa stratégie très différente. La marque propose une offre large, du petit SUV au modèle plus haut de gamme, avec des tarifs compétitifs par rapport aux moyennes locales. Là où Tesla reste concentré sur une poignée de modèles, BYD exploite plusieurs segments et séduit une clientèle plus variée.
Dans des marchés comme l’Espagne, où les immatriculations électriques ont explosé (+127% sur un an), ou l’Italie (+37,6% en juillet), la présence d’une offre accessible permet au constructeur chinois de s’installer rapidement. La progression est suffisamment forte pour que BYD devienne l’un des noms montants en Europe, tout en restant encore loin derrière Volkswagen, Renault ou Stellantis en volume absolu.
Les chiffres de l’ACEA confirment que depuis janvier, les hybrides ont représenté 34,7% des ventes dans l’Union européenne, soit plus de 2,2 millions d’unités immatriculées. Cette catégorie continue de progresser fortement, notamment en France (+30%), en Espagne (+30%) ou encore en Allemagne (+10%). À l’inverse, les motorisations thermiques poursuivent leur dégringolade : le diesel tombe à 9,5% du marché et l’essence recule de 20%.