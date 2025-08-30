Sur les sept premiers mois de l’année, Tesla a livré un peu plus de 119 000 voitures en Europe, soit une baisse de 33 % par rapport à 2024 où elle dépassait les 179 000 unités. Sa part de marché passe de 2,3 % à 1,5 %. Rien qu’en juillet, la marque plafonne à 8 837 immatriculations, alors même que le marché dans son ensemble grimpe de plus de 39 %.

Cette contre‑performance apparaît d’autant plus marquée que la demande se renforce partout. L’Allemagne a enregistré +58% d’immatriculations électriques en juillet. L’Espagne affiche +127 %. Même la France, qui connaît une baisse cumulée depuis janvier, rebondit sur le mois avec +14, 8%. Les volumes s’accélèrent donc, mais sans Tesla.

Elon Musk a évoqué un marché européen « difficile » et pointé le blocage de la mise en service de son logiciel de conduite autonome. Mais ces explications peinent à convaincre car d’autres acteurs alignent de bons résultats dans le même contexte. Volkswagen Group, avec ses marques Skoda et Cupra en tête, dépasse les 1,7 million de ventes toutes motorisations confondues depuis janvier. BMW progresse également, Ford signe une hausse de 10% sur le mois de juillet, et même les coréens Hyundai et Kia maintiennent leur cadence.

Pour Tesla, la situation semble plus être le résultat de son catalogue limité et de son positionnement prix que d’une défaillance du marché. Ses quatre modèles vieillissent face à la diversité de l’offre concurrente. Pendant ce temps, les constructeurs traditionnels multiplient les versions hybrides et électriques adaptées aux attentes locales.