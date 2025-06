Les batteries ne font pas tout, mais elles pèsent lourd dans le prix final d’une voiture électrique. En 2024, leur coût a reculé de manière inédite : -20 % en moyenne dans le monde. C’est la plus forte baisse depuis 2017. Derrière cette tendance, plusieurs facteurs se croisent : un ralentissement du marché des matières premières, une production plus abondante et une course technologique qui s’accélère, notamment en Chine.

C’est une bonne nouvelle pour les constructeurs et les consommateurs, mais elle ne produit pas les mêmes effets partout. Car si les prix baissent, ils baissent surtout dans les pays qui fabriquent le plus. Et aujourd’hui, personne ne rivalise avec la Chine sur ce point.