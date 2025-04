PEPSIMAX

Au lieu de poursuivre les véhicules thermiques dont l’Europe était leader mondial Ursula a choisi de privilégier le climat avec ses lois mortelles pour les véhicules thermiques. Un cadeau inespéré pour la Chine surtout si les véhicules sont exemptés. Au lieu de fabriquer des véhicules thermiques l’UE a choisi les véhicules électriques très grands consommateurs de croute terrestre. Les chinois vont racheter les usines en UE et les ex grands groupes d’avant vont vendre et investir l’argent en devenant actionnaires des groupes qui les auront rachetés. Merci Ursula la Terre est sauvée mais mes enfants terminent leurs études et cherchent déjà à l’étranger, aux USA si possible. Nous serons libérés du CO2 et nous roulerons en vélo électriques, vélos cargos et en voiture à piles de type pot de yaourt chinois. Merci Ursula, nous serons pauvres mais nous aurons sauvé Gaïa. La Chine et les USA n’ont pas cette vision des choses et vont continuer de s’enrichir.