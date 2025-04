Cantal_Auvergne

Ce que vous dites est complètement erroné. En effet au niveau mondial le chinois BYD a vendu +12% de voiture en chine et Tersla a fait -1%. Il y a plus de concurrence notamment les marques Chinoises,. MG qui propose des voiture à 25k€ par exemple. Le réveil sera difficile lorsqu’il faudra passer par la case garage… De plus La baisse des volumes est due en partie aux premières étapes de la montée en puissance de la production de la nouvelle version de la Model 3 dans l’usine de Fremont en Californie et à des fermetures d’usines à cause des contournements maritimes causés par le conflit en mer Rouge et l’incendie volontaire à l’usine de Berlin. De plus et notamment en France le marché est en recul suite à la baisse des aides d’état. Tout ça pour dire que les gens regardent leur finance avant de regarder les idées politiques de Musk.