Car Tesla estime que son système, basé uniquement sur la vision et dénué de LiDAR, peut s’adapter facilement à chaque pays. Dans les faits, les acteurs qui ont misé sur une approche mixte (Waymo en tête) semblent aujourd’hui mieux placés. Mais la marque californienne entend réaffirmer sa différence, quitte à provoquer le cadre réglementaire. Elle juge d’ailleurs les règles européennes "rigides" et "obsolètes", allant jusqu’à affirmer que les modifier pour les appliquer au FSD "le rendrait dangereux". Une déclaration qui en dit long sur sa stratégie : mettre la pression en prouvant par la démonstration que son système est suffisamment mature.