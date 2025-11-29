D’ici quelques jours, Tesla va enfin montrer ce que son logiciel FSD (Full Self-Driving) sait faire sur le sol français. Une démonstration en conditions réelles, proposée du 1ᵉʳ au 31 décembre 2025 dans dix centres de la marque. L’occasion d’approcher cette conduite autonome longtemps promise… mais aussi une opération de communication soigneusement calculée par le constructeur.
Depuis des années, Elon Musk affirme que la conduite totalement autonome est "proche". Et depuis presque autant de temps, la réalité réglementaire européenne l’empêche de se déployer sur route ouverte. Tesla joue donc une autre carte : organiser une grande tournée pour montrer que sa technologie est prête, quitte à contourner le débat par l’expérience. Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne et la demande risque d’être forte. À bord, un conducteur de sécurité restera aux commandes… une exigence légale qui rappelle que l’autonomie intégrale n’est pas encore pour maintenant.
Une tournée de démonstration dans dix centres Tesla
La tournée française s’arrêtera à Nantes, Bordeaux, Paris (Est et Nord), Lille, Cannes, Toulouse, Marseille, Strasbourg et Lyon-Est. L’expérience est gratuite, se déroule en passager, et permet d’observer le FSD à l’œuvre dans la circulation locale. Aucun risque superflu, puisqu'un conducteur surveillera en permanence la trajectoire et interviendra si nécessaire. L’objectif est de rassurer, d’impressionner, et surtout de récolter des arguments pour convaincre les autorités européennes.
Car Tesla estime que son système, basé uniquement sur la vision et dénué de LiDAR, peut s’adapter facilement à chaque pays. Dans les faits, les acteurs qui ont misé sur une approche mixte (Waymo en tête) semblent aujourd’hui mieux placés. Mais la marque californienne entend réaffirmer sa différence, quitte à provoquer le cadre réglementaire. Elle juge d’ailleurs les règles européennes "rigides" et "obsolètes", allant jusqu’à affirmer que les modifier pour les appliquer au FSD "le rendrait dangereux". Une déclaration qui en dit long sur sa stratégie : mettre la pression en prouvant par la démonstration que son système est suffisamment mature.
Un coup de com' dont Tesla a le secret
Tesla a déjà effectué plusieurs démonstrations du FSD en Europe, parfois dans des environnements particulièrement complexes, comme ce fut le cas sur la Place de l’Étoile à Paris. La tournée française de décembre s’inscrit dans la même stratégie : montrer que le système fonctionne, susciter la curiosité du public et, au passage, maintenir la pression sur les régulateurs européens.
Ce mois de démonstrations publiques reste toutefois une opération autour d’un système qui n’est pas homologué en Europe. Tesla joue le calendrier avec précision : en multipliant les essais visibles et médiatisés, la marque espère accélérer la discussion réglementaire. Reste à savoir si cette initiative convaincra les autorités… ou si elle servira surtout à relancer un débat qui, quoi qu’il arrive, devait finir par arriver.
Pour vous inscrire sur une des sessions, cliquez sur le lien en source.